Julen Lopetegui, dal quasi accordo con il Milan post-Pioli al ruolo di CT del Qatar ai Mondiali 2026

Può essere il Mondiale della rivincita per Julen Lopetegui. Il suo Qatar si presenta alla Coppa del Mondo 2026 con l’obiettivo di far meglio della versione 2022, quando - da padrone di casa - fu eliminato con 0 punti e solo un goal segnato. Rivincita sarà un po’ la parola chiave per la selezione del Golfo e per il suo Commissario Tecnico, che negli ultimi anni ha vissuto momenti più agro che dolci.
Già nel 2018, infatti, Lopetegui fu a un passo dal partecipare a un Mondiale, alla guida della Spagna, salvo poi vedere i sogni infrangersi a causa della rottura con la RFEF per i suoi accordi, già presi e annunciati, con il Real Madrid per la stagione successiva.
Oggi, quindi, Julen può finalmente abbracciare il suo sogno Mondiale, debuttando da Commissario Tecnico in una Coppa del Mondo.