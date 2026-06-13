Julen Lopetegui, dal quasi accordo con il Milan post-Pioli al ruolo di CT del Qatar ai Mondiali 2026

Lopetegui e i suoi, dunque, sono finalmente pronti a giocare la Coppa del Mondo, nonostante comunque gli ultimi mesi siano stati difficili. Complice il complicato quadro geopolitico, il Qatar recentemente non ha potuto prepararsi al meglio per i Mondiali, privando la selezione dell’allenatore spagnolo delle abituali sedute di allenamento (che per il Qatar sono molto più frequenti rispetto alle normali altre nazionali), e delle amichevoli di marzo. Solo in questo ritiro pre competizione il Qatar ha ritrovato il campo, perdendo 1-0 con l’Irlanda e pareggiando 0-0 contro El Salvador. Nonostante la pausa, comunque, Lopetegui non ha mai abbandonato il Golfo, sottolineando il dovere morale di rimanere vicino ai suoi calciatori.

Adesso, però, le amarezze del passato sono un ricordo: Lopetegui e il suo Qatar sono pronti al Mondiale.



