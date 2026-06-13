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Julen Lopetegui Qatar 2026Getty Images
Matteo Occhiuto

Julen Lopetegui, dal quasi accordo con il Milan post-Pioli al ruolo di CT del Qatar ai Mondiali 2026

Coppa del Mondo
Qatar
J. Lopetegui

Il Qatar è alla sua seconda partecipazione a un Mondiale: lo guiderà Julen Lopetegui, che la Coppa del Mondo, durante la sua carriera, l’ha solo sfiorata. Così come accadde col Milan nel 2024.

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Può essere il Mondiale della rivincita per Julen Lopetegui. Il suo Qatar si presenta alla Coppa del Mondo 2026 con l’obiettivo di far meglio della versione 2022, quando - da padrone di casa - fu eliminato con 0 punti e solo un goal segnato. Rivincita sarà un po’ la parola chiave per la selezione del Golfo e per il suo Commissario Tecnico, che negli ultimi anni ha vissuto momenti più agro che dolci.

Già nel 2018, infatti, Lopetegui fu a un passo dal partecipare a un Mondiale, alla guida della Spagna, salvo poi vedere i sogni infrangersi a causa della rottura con la RFEF per i suoi accordi, già presi e annunciati, con il Real Madrid per la stagione successiva.

Oggi, quindi, Julen può finalmente abbracciare il suo sogno Mondiale, debuttando da Commissario Tecnico in una Coppa del Mondo.  


  • Uzbekistan v Qatar: AFC FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    CHI È JULEN LOPETEGUI

    Lopetegui nasce ad Asteasu nel cuore dei Paesi Baschi, il 28 agosto 1966. Nel calcio ha vissuto due vite: la prima, come portiere, lo ha portato a vestire sia la maglia del Real Madrid che quella del Barcellona, oltre a far parte della spedizione spagnola ai Mondiali del 1994 come terzo portiere.

    Nel mondo del pallone, però, è in panchina che arriva la sua vera consacrazione, guidando le nazionali giovanili della Spagna. Con le Rojitas, infatti, vince gli Europei Under 19 e Under 21, prima di evolvere la sua carriera anche verso i club, trionfando in Europa League con il Siviglia. A contraddistinguere il suo calcio è sempre stato un ordine preciso, quasi geometrico, del palleggio e della gestione dei suoi giocatori in campo.


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  • FBL-FRIENDLY-ESP-PRESSERAFP

    IL MONDIALE SFIORATO CON LA SPAGNA

    Torniamo al Mondiale, che però Lopetegui ha solo sfiorato, nel 2018. All’epoca era arrivato da due anni alla Nazionale maggiore, dopo un lungo (e vittorioso) percorso con le Under. Julen approccia benissimo la Roja: le furie rosse, con lui in panca,inanellano una striscia di 20 risultati utili consecutivi, qualificandosi al Mondiale in Russia come una delle favorite assolute. A due giorni dal debutto nella kermesse russa contro il Portogallo, però, il sogno finisce drasticamente: il Real Madrid ne annuncia l’ingaggio per la stagione successiva, la Federazione spagnola e il suo Presidente Luis Rubiales non la prendono bene,esonerandolo in diretta durante una conferenza stampa. 

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  • Julen Lopetegui Real MadridGetty Images

    IL FLOP REAL MADRID

    Il karma calcistico, però, insegue Julen anche nella sua parentesi al Bernabeu. Lopetegui eredita un Real tre volte campione d’Europa con Zidane allenatore. È un Madrid, però, che deve assorbire sia l’addio della guida tecnica francese, sia quello di un Cristiano Ronaldo volato alla Juve. Le premesse sono dure, la realtà per Lopetegui si rivela anche peggio: il disastro si sublima nel 5-1 subito a fine ottobre nel Clasico contro il Barcellona, che ne causa l’esonero dopo sole 14 partite ufficiali. 

  • Top Choreos 2016 Milan Curva SudGetty Images

    IL FLIRT COL MILAN

    Dopo il drammatico 2018 fra Spagna e Real Madrid, Lopetegui riuscirà a tornare protagonista positivo da allenatore. Nel 2019 lo chiama il Siviglia, con cui riuscirà a imporsi a livello continentale, vincendo l’Europa League contro l’Inter. Lascerà l’Andalusia due anni dopo e sarà poco dopo, allora, che il Diavolo lo tenterà. Siamo al 2024 e in casa Milan c’è da scegliere l’erede di Stefano Pioli, reduce da un ciclo importante con annessa conquista dello Scudetto. A lungo la prima scelta è proprio quella di Lopetegui, al punto che sembra manchino solo firme e annuncio ufficiale. 

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    PERCHÈ LOPETEGUI NON ANDÒ AL MILAN

    L’offerta del Milan si aggira su un contratto triennale da 4 milioni di euro. Cifre e modalità importanti, capaci di aprire un progetto significativo; il tutto grazie a un affare impostato addirittura da metà aprile. Insomma, i tempi sembrano maturi, tutto o quasi definito.

    Poi, però, il naufragio che colpisce inesorabilmente la trattativa: il nome di Lopetegui non convince affatto il tifo (che protesta furiosamente e lancia l’hashtag #Nopetegui) ma anche buona parte della dirigenza, già all’epoca contraddistinta da un’unità di intenti tutt’altro che solida, capace poi di generare il repulisti di qualche settimana fa. 

    Sarà Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa del poi selezionato Paulo Fonseca, a spiegare il perché Lopetegui non sia andato al Milan, sottolineando come si sia scelto per il meglio della squadra e che, alla fine, il meglio sia stato Fonseca. La realtà, comunque, dirà altro, ma questa è un’altra storia. Si dice che sia proprio lo svedese a bocciare l’allenatore basco (così come Conte).

  • Julen Lopetegui Qatar 2025Getty Images

    LA SFIDA QATARIOTA

    Dopo il no del Milan e un’esperienza opaca al West Ham, Lopetegui è stato scelto da una nuova Nazionale, quella del Qatar. Nonostante le due Coppe d’Asia, la selezione granata infatti rischiava, nel maggio del 2025, di mancare l’accesso al Mondiale. L’arrivo di Julen, però, ha riabilitato il percorso verso USA, Canada e Messico, spianando la strada al Qatar verso il suo primo Mondiale guadagnato sul campo e non come nazione ospitante. Lopetegui ha fatto un’impresa: dal quarto posto nel girone di qualificazione al suo arrivo, il basco è riuscito a condurre i qatarioti di nuovo alla Coppa del Mondo, culminando il percorso a ottobre con la vittoria sugli Emirati Arabi Uniti.

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  • Julen Lopetegui Qatar 2025Getty Images

    ORA IL MONDIALE, PRIMA LA PAURA

    Lopetegui e i suoi, dunque, sono finalmente pronti a giocare la Coppa del Mondo, nonostante comunque gli ultimi mesi siano stati difficili. Complice il complicato quadro geopolitico, il Qatar recentemente non ha potuto prepararsi al meglio per i Mondiali, privando la selezione dell’allenatore spagnolo delle abituali sedute di allenamento (che per il Qatar sono molto più frequenti rispetto alle normali altre nazionali), e delle amichevoli di marzo. Solo in questo ritiro pre competizione il Qatar ha ritrovato il campo, perdendo 1-0 con l’Irlanda e pareggiando 0-0 contro El Salvador. Nonostante la pausa, comunque, Lopetegui non ha mai abbandonato il Golfo, sottolineando il dovere morale di rimanere vicino ai suoi calciatori. 

    Adesso, però, le amarezze del passato sono un ricordo: Lopetegui e il suo Qatar sono pronti al Mondiale. 


Coppa del Mondo
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