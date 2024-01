Jürgen Klopp lascia il Liverpool: dove può andare ad allenare nella prossima stagione e perché se ne va

L'addio di Jürgen Klopp al Liverpool apre nuovi scenari per quanto riguarda il mercato delle panchine: dove può andare il tedesco.

La bomba è scoppiata nella tarda mattinata di venerdì 26 gennaio: Jürgen Klopp lascia il Liverpool. Non con effetto immediato: al termine della stagione. Ma si tratta comunque della fine di un'era. Un'era vincente.

Per il Liverpool e i propri tifosi è una botta non da poco da assorbire. Quasi 9 anni di gioie, Gegenpressing e trionfi (Champions League e Premier League su tutti) non si possono mettere da parte con semplicità, del resto.

Per Klopp, invece, si prospetta una nuova ripartenza. Dove allenerà il tedesco nella prossima stagione? E poi: perché ha deciso di andarsene da una delle squadre più forti del mondo, prima in classifica in Premier League?