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Jürgen Klopp è “esattamente ciò di cui la Germania ha bisogno”: l’ex allenatore del Liverpool prende le redini della nazionale dopo aver risolto il contratto con la Red Bull
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Klopp inizia la sua avventura in Germania
Klopp succede ufficialmente a Nagelsmann come ct della Germania, dopo le dimissioni dell’ex allenatore seguite all’eliminazione mondiale per mano del Paraguay. L’ex tecnico del Liverpool, che ha risolto il contratto con la Red Bull, guiderà la nazionale verso una nuova era insieme agli assistenti Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. Il 59enne ha firmato un contratto quadriennale e resterà in carica fino ai Mondiali 2030. La sua nomina rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti nel calcio internazionale, con la DFB che punta su uno degli allenatori più vincenti del calcio moderno.
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Klopp illustra la sua visione
Klopp ha dichiarato che guidare la Germania è un incarico unico e ha esposto le sue ambizioni. Ha aggiunto: «La nazionale unisce i tedeschi come poche altre cose. È questo che rende il ruolo speciale per me. Sono grato per quanto vissuto e imparato al Red Bull negli ultimi 18 mesi e per l’apertura che ha permesso questo accordo.
Non vedo l’ora di affrontare questa sfida con umiltà e pazienza: voglio una squadra che lotti insieme, che si diverta e che faccia orgogliosi i nostri connazionali.»
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La Germania conferma la propria scelta
Il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, ha confermato che Klopp era la prima scelta dopo le dimissioni di Nagelsmann. “È la nostra opzione numero uno”, ha spiegato, lodandone passione, credibilità e capacità di ispirare. Ha poi ringraziato Oliver Mintzlaff e Hans-Joachim Watzke della Red Bull per l’aiuto nel chiudere l’accordo.
Il vicepresidente DFB Hans-Joachim Watzke ha aggiunto: «Per me Jürgen è uno dei migliori allenatori al mondo. Migliora i giocatori e sa ispirare, guidare e unire le persone: esattamente ciò che serve alla nazionale».
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Ci aspetta un inizio intenso
Klopp avrà poco tempo per ambientarsi: la Germania giocherà quattro partite tra fine settembre e inizio ottobre.
Esordirà in trasferta contro l’Olanda il 24 settembre, poi il 27 affronterà in casa la Grecia ad Augusta. Il 1° ottobre la Germania sarà a Monaco di Baviera contro la Serbia e il 4 ottobre tornerà in Grecia per il ritorno a Salonicco, dando a Klopp l’occasione di plasmare subito la nuova squadra.
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