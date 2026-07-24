Jürgen Klopp è “esattamente ciò di cui la Germania ha bisogno”: l’ex allenatore del Liverpool prende le redini della nazionale dopo aver risolto il contratto con la Red Bull

Klopp ha dichiarato che guidare la Germania è un incarico unico e ha esposto le sue ambizioni. Ha aggiunto: «La nazionale unisce i tedeschi come poche altre cose. È questo che rende il ruolo speciale per me. Sono grato per quanto vissuto e imparato al Red Bull negli ultimi 18 mesi e per l’apertura che ha permesso questo accordo.

Non vedo l’ora di affrontare questa sfida con umiltà e pazienza: voglio una squadra che lotti insieme, che si diverta e che faccia orgogliosi i nostri connazionali.»