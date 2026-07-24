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KloppGetty Images
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Jürgen Klopp è “esattamente ciò di cui la Germania ha bisogno”: l’ex allenatore del Liverpool prende le redini della nazionale dopo aver risolto il contratto con la Red Bull

J. Klopp
Germania
Coppa del Mondo

Jurgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann, che lascia il Red Bull. L'ex allenatore del Liverpool ha presentato il suo progetto per la nazionale, e la DFB lo considera la scelta perfetta.

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  • Klopp inizia la sua avventura in Germania

    Klopp succede ufficialmente a Nagelsmann come ct della Germania, dopo le dimissioni dell’ex allenatore seguite all’eliminazione mondiale per mano del Paraguay. L’ex tecnico del Liverpool, che ha risolto il contratto con la Red Bull, guiderà la nazionale verso una nuova era insieme agli assistenti Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. Il 59enne ha firmato un contratto quadriennale e resterà in carica fino ai Mondiali 2030. La sua nomina rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti nel calcio internazionale, con la DFB che punta su uno degli allenatori più vincenti del calcio moderno.

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  • Jurgen Klopp RB Leipzig 2025Getty Images

    Klopp illustra la sua visione

    Klopp ha dichiarato che guidare la Germania è un incarico unico e ha esposto le sue ambizioni. Ha aggiunto: «La nazionale unisce i tedeschi come poche altre cose. È questo che rende il ruolo speciale per me. Sono grato per quanto vissuto e imparato al Red Bull negli ultimi 18 mesi e per l’apertura che ha permesso questo accordo.

    Non vedo l’ora di affrontare questa sfida con umiltà e pazienza: voglio una squadra che lotti insieme, che si diverta e che faccia orgogliosi i nostri connazionali.»

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  • La Germania conferma la propria scelta

    Il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, ha confermato che Klopp era la prima scelta dopo le dimissioni di Nagelsmann. “È la nostra opzione numero uno”, ha spiegato, lodandone passione, credibilità e capacità di ispirare. Ha poi ringraziato Oliver Mintzlaff e Hans-Joachim Watzke della Red Bull per l’aiuto nel chiudere l’accordo.

    Il vicepresidente DFB Hans-Joachim Watzke ha aggiunto: «Per me Jürgen è uno dei migliori allenatori al mondo. Migliora i giocatori e sa ispirare, guidare e unire le persone: esattamente ciò che serve alla nazionale».

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  • JÜRGEN KLOPP Getty Images

    Ci aspetta un inizio intenso

    Klopp avrà poco tempo per ambientarsi: la Germania giocherà quattro partite tra fine settembre e inizio ottobre.

    Esordirà in trasferta contro l’Olanda il 24 settembre, poi il 27 affronterà in casa la Grecia ad Augusta. Il 1° ottobre la Germania sarà a Monaco di Baviera contro la Serbia e il 4 ottobre tornerà in Grecia per il ritorno a Salonicco, dando a Klopp l’occasione di plasmare subito la nuova squadra.

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