Jude Bellingham si opera dopo il Mondiale per Club: il Real Madrid lo perde per l'inizio della prossima stagione

Campionato mondiale per club

Bellingham si fermerà per operarsi alla spalla: la decisione presa insieme al Real Madrid, sarà uno stop lungo.

Brutte notizie per Jude Bellingham che non sarà a disposizione del nuovo allenatore, Xabi Alonso, per la prima parte della stagione 2025-2026.

Il centrocampista inglese infatti sarà costretto ad un intervento per un problema alla spalla che si porta dietro da tempo. Bellingham comunque ha deciso insieme al club di posticipare l'operazione e non farla subito.

Il motivo è legato al Mondiale per Club che inizierà negli Stati Uniti a metà giugno. Ecco i dettagli sul problema di Bellingham e quanto dovrà restare fuori.