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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Tradotto da

Jude Bellingham dovrebbe essere il volto simbolo dell'Inghilterra ai Mondiali, ma la stella del Real Madrid rischia di finire in panchina

Analysis
Inghilterra
J. Bellingham
Coppa del Mondo
M. Rogers
T. Tuchel
Storie
Inghilterra vs Nuova Zelanda

Jude Bellingham è il volto simbolo della campagna inglese per i Mondiali 2026, ma non è certo che sarà titolare: la stella del Real Madrid può davvero partire dalla panchina?

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"Chi altri?!" ha esultato Jude Bellingham dopo la sua straordinaria rovesciata che al 95’ ha portato l’Inghilterra al pareggio negli ottavi di Euro 2024 contro la Slovacchia. I Tre Leoni avevano deluso, ma la sua azione li ha tenuti in corsa, come già successo più volte quest’anno col Real Madrid.

Quel gola resta il momento più alto della carriera di Bellingham, almeno finora, e conferma la sua capacità di mantenere le promesse.

Prima di allora la sua ascesa era stata rapida: diciannovenne ai Mondiali 2022, poi trascinatore del Borussia Dortmund fino alla vetta della Bundesliga, sfuggita solo per il suo infortunio. Poi ha esordito al Bernabéu con una stagione da Pallone d'Oro, segnando anche una rete decisiva all'ultimo minuto in entrambi i primi Clásico in Liga.

Da allora, però, non ha più raggiunto quelle vette: infortuni, soprattutto alla spalla operata l’estate scorsa, e il calo del Real Madrid hanno frenato la sua ascesa.

In nazionale Tuchel non ha visto il salto di qualità sperato, ma Bellingham resterà il volto dei Mondiali 2026 e star dello spot adidas con Timothée Chalamet.

Per questo c'è il rischio che non parta titolare nell'esordio inglese contro la Croazia, mercoledì 17 giugno.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Un talento innegabile

    Il talento di Bellingham lo colloca tra i migliori del torneo. Fin dai suoi esordi nel Birmingham City era stato indicato come un futuro campione e, da adolescente, al Dortmund ha dimostrato di poter reggere il confronto con l'élite.

    Ne è seguita una lunga trattativa di mercato che ha visto Real Madrid e Liverpool contendersi il suo cartellino. Alla fine hanno vinto i Blancos: l’icona Zinedine Zidane avrebbe convinto Bellingham invitandolo a Parigi per la finale di Champions League 2022, vinta 1-0 dal Real contro il Liverpool.

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  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Energia Galattica

    Bellingham ha sfruttato al meglio l'energia da "Galactico", colmando quasi perfettamente il vuoto lasciato da Karim Benzema quando il Real Madrid ha deciso di non ingaggiare un attaccante per sostituirlo.

    Ha segnato 10 gol nelle prime 10 presenze, eguagliando il bottino di Cristiano Ronaldo nel 2009. Le due reti nella vittoria per 2-1 a Barcellona lo hanno reso il primo giocatore del Real Madrid a segnare all’esordio in Liga, in Champions League e nel Clásico.

    Nonostante un calo realizzativo nel finale, ha chiuso con 23 gol e 13 assist, vincendo il premio di Giocatore dell'Anno e contribuendo al double del Real Madrid. Il cielo sembra l'unico limite.

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  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Consegna

    I problemi fisici di Bellingham, sommati all'arrivo di Kylian Mbappé, hanno pesato nei momenti chiave. Nella stagione appena chiusa ha segnato solo nove gol e fornito sei assist.

    I dirigenti di Madrid, cambiando continuamente allenatore per valorizzare sia Mbappé sia Vinicius Jr, hanno smantellato la struttura che aveva lanciato il centrocampista nella sua stagione d’esordio.

    Oggi è più un centrocampista di supporto che una minaccia offensiva, e la sua insicurezza si vede anche in Nazionale: non segna con l'Inghilterra dal 10 ottobre 2024, pur avendo giocato solo nove volte da allora.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Concorrenza agguerrita

    Da quando Tuchel ha preso la guida della Nazionale inglese, ha chiarito che ogni posto in squadra è in discussione. Durante l'assenza di Bellingham per infortunio, Morgan Rogers ne ha approfittato.

    Il trequartista dell’Aston Villa ha trasferito in nazionale la sua ottima forma, offrendo creatività mentre Tuchel sperimentava nelle qualificazioni. Pur non segnando in modo continuo, Rogers è un vero numero 10, e Tuchel ha confermato che si è guadagnato l’occasione.

    A novembre Tuchel ha spiegato: "Meglio mettere ognuno nel suo ruolo ideale e creare concorrenza. Ora la sfida è tra loro due", riferendosi alla maglia da trequartista dietro Harry Kane.

    Rogers merita quel posto per quanto fatto con l’Aston Villa e l’Inghilterra nell’ultimo anno; Bellingham dovrà convincere Tuchel di valere di più per prevalere.

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  • Jude Bellingham England 2025Getty

    "Ripugnante"

    Le critiche all’atteggiamento di Bellingham non hanno migliorato la sua situazione. Gioca spesso con spavalderia, che a volte sfugge al controllo, come nella sconfitta per 3-1 contro il Senegal lo scorso giugno, quando la sua rabbia per una decisione del VAR sfavorevole all’Inghilterra ha fatto discutere.

    Intervistato da TalkSport dopo l'amichevole al City Ground, Tuchel ha difeso il giocatore, sostenendo che la sua grinta può fare la differenza.

    "Porta grinta, qualità che apprezziamo e che serve per vincere", ha dichiarato. "Deve però essere incanalata verso l'avversario e il nostro obiettivo, non usata per intimidire compagni o arbitri".

    Poi Tuchel ha fatto il commento più controverso della sua carriera, rivelando cosa ne pensa sua madre del fuoriclasse inglese.

    "Capisco che possa suscitare emozioni contrastanti. Lo vedo con i miei genitori, con mia madre che a volte non riesce a vedere il ragazzo gentile, educato e ben educato che vedo io... Se sorride, conquista tutti, ma a volte si vede la rabbia, la fame e il fuoco, e questo emerge in un modo che può risultare un po' repellente. Per esempio, mia madre quando guarda la TV lo nota, ma in generale siamo molto felici di averlo con noi, è un ragazzo speciale".

    Bellingham è tornato in Nazionale solo a novembre, dopo l’intervento, e il suo rapporto con Tuchel è finito subito sotto esame.

    Contro la Serbia restò in panchina, ma tornò titolare contro l’Albania; tuttavia, al 84' della sfida con l’Albania, reagì con un gesto di rabbia quando fu sostituito.

    "È una decisione e lui deve accettarla", ha commentato Tuchel. "Il suo amico lo aspetta in panchina, quindi bisogna accettarla, rispettarla e andare avanti".

    L’ex attaccante inglese Ian Wright ha difeso Bellingham, sostenendo che alcune critiche siano motivate da pregiudizi.

    "Non credo che siano pronti per una superstar nera che si muove come Jude. Non riescono a toccarlo", ha dichiarato Wright riferendosi a una parte dei media inglesi e dei tifosi. "Lui scende in campo, gioca, fa quello che sa fare. È troppo arrogante per queste persone.

    Amano tutti N'Golo Kanté: un uomo di colore umile che fa il suo lavoro. Una persona come Jude spaventa per le sue capacità e per l'ispirazione che trasmette. Se sei schietto, nero, giochi a quel livello e non te ne importa, questo spaventa. Ne ho abbastanza di parlarne».

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Dilemma a Dallas

    Nonostante ciò, quando Bellingham gioca al meglio l’Inghilterra ne beneficia. Negli ultimi tempi, però, queste prestazioni sono rare.

    Tuchel, in vista dell'esordio a Dallas, ha un dilemma: schierare il talentuoso Bellingham, che potrebbe lasciarsi sopraffare dalle emozioni, o puntare sull'attuale forma di Rogers, meno esperto nei tornei?

    Tuchel ha provato a spronarlo, ma le polemiche e i suoi stessi commenti hanno offuscato l’analisi delle sue prestazioni. Quest’estate indosserà la maglia numero 10, ma non è certo che partirà titolare contro la Croazia.

    Qualunque sia la scelta, Bellingham farà parlare di sé: con prestazioni decisive o con scatti d’ira. E il destino dell’Inghilterra potrebbe dipendere da come cadrà la moneta.

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