Jude Bellingham dovrebbe essere il volto simbolo dell'Inghilterra ai Mondiali, ma la stella del Real Madrid rischia di finire in panchina

"Chi altri?!" ha esultato Jude Bellingham dopo la sua straordinaria rovesciata che al 95’ ha portato l’Inghilterra al pareggio negli ottavi di Euro 2024 contro la Slovacchia. I Tre Leoni avevano deluso, ma la sua azione li ha tenuti in corsa, come già successo più volte quest’anno col Real Madrid.
Quel gola resta il momento più alto della carriera di Bellingham, almeno finora, e conferma la sua capacità di mantenere le promesse.
Prima di allora la sua ascesa era stata rapida: diciannovenne ai Mondiali 2022, poi trascinatore del Borussia Dortmund fino alla vetta della Bundesliga, sfuggita solo per il suo infortunio. Poi ha esordito al Bernabéu con una stagione da Pallone d'Oro, segnando anche una rete decisiva all'ultimo minuto in entrambi i primi Clásico in Liga.
Da allora, però, non ha più raggiunto quelle vette: infortuni, soprattutto alla spalla operata l’estate scorsa, e il calo del Real Madrid hanno frenato la sua ascesa.
In nazionale Tuchel non ha visto il salto di qualità sperato, ma Bellingham resterà il volto dei Mondiali 2026 e star dello spot adidas con Timothée Chalamet.
Per questo c'è il rischio che non parta titolare nell'esordio inglese contro la Croazia, mercoledì 17 giugno.