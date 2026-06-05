Jude Bellingham dovrebbe essere il volto simbolo dell'Inghilterra ai Mondiali, ma la stella del Real Madrid rischia di finire in panchina

Le critiche all’atteggiamento di Bellingham non hanno migliorato la sua situazione. Gioca spesso con spavalderia, che a volte sfugge al controllo, come nella sconfitta per 3-1 contro il Senegal lo scorso giugno, quando la sua rabbia per una decisione del VAR sfavorevole all’Inghilterra ha fatto discutere.

Intervistato da TalkSport dopo l'amichevole al City Ground, Tuchel ha difeso il giocatore, sostenendo che la sua grinta può fare la differenza.

"Porta grinta, qualità che apprezziamo e che serve per vincere", ha dichiarato. "Deve però essere incanalata verso l'avversario e il nostro obiettivo, non usata per intimidire compagni o arbitri".

Poi Tuchel ha fatto il commento più controverso della sua carriera, rivelando cosa ne pensa sua madre del fuoriclasse inglese.

"Capisco che possa suscitare emozioni contrastanti. Lo vedo con i miei genitori, con mia madre che a volte non riesce a vedere il ragazzo gentile, educato e ben educato che vedo io... Se sorride, conquista tutti, ma a volte si vede la rabbia, la fame e il fuoco, e questo emerge in un modo che può risultare un po' repellente. Per esempio, mia madre quando guarda la TV lo nota, ma in generale siamo molto felici di averlo con noi, è un ragazzo speciale".

Bellingham è tornato in Nazionale solo a novembre, dopo l’intervento, e il suo rapporto con Tuchel è finito subito sotto esame.

Contro la Serbia restò in panchina, ma tornò titolare contro l’Albania; tuttavia, al 84' della sfida con l’Albania, reagì con un gesto di rabbia quando fu sostituito.

"È una decisione e lui deve accettarla", ha commentato Tuchel. "Il suo amico lo aspetta in panchina, quindi bisogna accettarla, rispettarla e andare avanti".

L’ex attaccante inglese Ian Wright ha difeso Bellingham, sostenendo che alcune critiche siano motivate da pregiudizi.

"Non credo che siano pronti per una superstar nera che si muove come Jude. Non riescono a toccarlo", ha dichiarato Wright riferendosi a una parte dei media inglesi e dei tifosi. "Lui scende in campo, gioca, fa quello che sa fare. È troppo arrogante per queste persone.

Amano tutti N'Golo Kanté: un uomo di colore umile che fa il suo lavoro. Una persona come Jude spaventa per le sue capacità e per l'ispirazione che trasmette. Se sei schietto, nero, giochi a quel livello e non te ne importa, questo spaventa. Ne ho abbastanza di parlarne».