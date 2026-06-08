Bellingham o Rogers, il 9 del Brasile, Lautaro Martinez o Julian Alvarez: i ballottaggi delle grandi Nazionali verso i Mondiali

Essere l’attaccante titolare del Brasile ai Mondiali è uno dei ruoli più pesanti al mondo. A pochi giorni dall’esordio contro il Marocco, Carlo Ancelotti non ha ancora scelto il proprio centravanti, soprattutto dopo l’esclusione di João Pedro del Chelsea.

Matheus Cunha, che ha indossato la maglia numero 9 e ha giocato da punta nella vittoria contro Panama, sembra il favorito. Tuttavia, l’attaccante del Manchester United ha segnato solo un goal in 13 presenze in Nazionale, e la sua versatilità come ala o trequartista lo rende meno naturale in quel ruolo.

Igor Thiago, esploso con 22 goal in Premier League (solo Haaland ne ha fatti di più), ha già segnato due volte in quattro presenze con la Seleção e sembra l’alternativa più naturale.

Il terzo candidato è Endrick, che molti vedevano già come titolare due anni fa. Dopo aver faticato a trovare spazio al Real Madrid, “il nuovo Pelé” è finito ai margini della Seleção. Senza il prestito rigenerante al Lione nella seconda metà della stagione 2025/26 e gli infortuni di altri attaccanti, Endrick sarebbe rimasto fuori dai piani di Ancelotti.

Nonostante ciò, è tornato in gruppo e ha convinto: in 13 minuti contro la Croazia ha ottenuto un rigore e fornito un assist, poi sabato ha segnato il suo primo goal in nazionale da quasi due anni, contribuendo al successo sull’Egitto. Basterà per essere titolare? La risposta arriverà sabato.