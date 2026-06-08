Bellingham o Rogers, il 9 del Brasile, Lautaro Martinez o Julian Alvarez: i ballottaggi delle grandi Nazionali verso i Mondiali

Mancano pochi giorni e la febbre dei Mondiali sta già contagiando il mondo: 48 squadre si preparano a giocare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada nel più grande torneo organizzato dalla FIFA. I ct stanno rifinendo gli ultimi dettagli in vista della prima giornata dei gironi, ma alcuni devono ancora prendere decisioni cruciali.
Alcune favorite del torneo hanno rose di tutto rispetto in certi ruoli, il che significa che sarà difficile scegliere i titolari e chi far entrare dalla panchina.
Intanto i tifosi, che sognano di vedere la propria squadra in finale nel New Jersey il 19 luglio, vogliono dire la loro.
Quali sono i principali dilemmi per le grandi Nazionali a pochi giorni dal calcio d'inizio dell'11 giugno? E quali dibattiti stanno animando tifosi e media? GOAL analizza sei casi interessanti.