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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
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Bellingham o Rogers, il 9 del Brasile, Lautaro Martinez o Julian Alvarez: i ballottaggi delle grandi Nazionali verso i Mondiali

Coppa del Mondo
Analysis
Inghilterra
J. Bellingham
M. Rogers
Brasile
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
Francia
R. Cherki
Spagna
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Argentina
L. Martinez
J. Alvarez
Germania
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
Storie

Diversi ct devono ancora prendere decisioni cruciali in vista dell'inizio del torneo: scelte che potrebbero influenzare in un modo o nell'altro il percorso delle rispettive Nazionali.

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Mancano pochi giorni e la febbre dei Mondiali sta già contagiando il mondo: 48 squadre si preparano a giocare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada nel più grande torneo organizzato dalla FIFA. I ct stanno rifinendo gli ultimi dettagli in vista della prima giornata dei gironi, ma alcuni devono ancora prendere decisioni cruciali.

Alcune favorite del torneo hanno rose di tutto rispetto in certi ruoli, il che significa che sarà difficile scegliere i titolari e chi far entrare dalla panchina.

Intanto i tifosi, che sognano di vedere la propria squadra in finale nel New Jersey il 19 luglio, vogliono dire la loro.

Quali sono i principali dilemmi per le grandi Nazionali a pochi giorni dal calcio d'inizio dell'11 giugno? E quali dibattiti stanno animando tifosi e media? GOAL analizza sei casi interessanti.

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    BELLINGHAM O ROGERS

    Thomas Tuchel deve ancora definire l'undici dell'Inghilterra per l'esordio nel Gruppo L contro la Croazia, ma la scelta più incerta è quella tra Jude Bellingham e Morgan Rogers per il ruolo di trequartista dietro Harry Kane.

    Bellingham, reduce da una stagione altalenante con il Real Madrid e con qualche dubbio sul suo feeling con Tuchel, potrebbe partire in panchina.

    Il ct potrebbe così preferirgli Rogers, reduce da una stagione da 14 goal (molti di pregevole fattura) e 11 assist con l'Aston Villa campione dell'Europa League.

    Rogers ha già convinto nelle qualificazioni, quando Bellingham recuperava dall’operazione alla spalla; nelle due gare in cui entrambi erano disponibili, Tuchel ha scelto uno per volta.

    Sabato contro la Nuova Zelanda Bellingham è stato più brillante, ma Tuchel ha fatto giocare tutti 45 minuti per valutarne la forma. L’amichevole di mercoledì contro la Costa Rica dovrebbe chiarire le sue scelte.

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  • David Raya Spain 2026Getty Images

    CHI SARÀ IL PORTIERE DELLA SPAGNA?

    La scelta di Luis de la Fuente sembra ormai chiara: Unai Simon sarà il portiere titolare della Spagna ai Mondiali. Anche tra i tifosi della Roja il dibattito è limitato.

    I sostenitori della Premier League, vedendo David Raya non come numero uno della sua nazionale, si chiederanno perché. Ma Unai Simon è il titolare dal 2020 e, salvo sorprese, giocherà in Nord America.

    Raya ha mantenuto la porta inviolata 28 volte in 51 presenze con i Gunners l’anno scorso ed è stato considerato il miglior portiere d’Europa. In Nazionale, però, ha giocato solo un’amichevole contro l’Egitto dal novembre 2024 e quasi sicuramente sarà di nuovo la riserva di Simon all’esordio contro Capo Verde.

    A marzo De la Fuente ha dichiarato: "Sarebbe ingiusto non valorizzare la qualità, la classe, la carriera e l'esperienza di Unai Simon. Non devo ribadirlo solo perché si tratta di lui: un portiere a questo livello va rispettato".

    I sostenitori del Barcellona speravano in un'occasione per Joan García, autore di un ottimo esordio al Camp Nou, ma la sua prova incerta nell'amichevole pareggiata con l'Iraq ha chiuso ogni possibilità di ripensamento.

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  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    IL 9 DEL BRASILE

    Essere l’attaccante titolare del Brasile ai Mondiali è uno dei ruoli più pesanti al mondo. A pochi giorni dall’esordio contro il Marocco, Carlo Ancelotti non ha ancora scelto il proprio centravanti, soprattutto dopo l’esclusione di João Pedro del Chelsea.

    Matheus Cunha, che ha indossato la maglia numero 9 e ha giocato da punta nella vittoria contro Panama, sembra il favorito. Tuttavia, l’attaccante del Manchester United ha segnato solo un goal in 13 presenze in Nazionale, e la sua versatilità come ala o trequartista lo rende meno naturale in quel ruolo.

    Igor Thiago, esploso con 22 goal in Premier League (solo Haaland ne ha fatti di più), ha già segnato due volte in quattro presenze con la Seleção e sembra l’alternativa più naturale.

    Il terzo candidato è Endrick, che molti vedevano già come titolare due anni fa. Dopo aver faticato a trovare spazio al Real Madrid, “il nuovo Pelé” è finito ai margini della Seleção. Senza il prestito rigenerante al Lione nella seconda metà della stagione 2025/26 e gli infortuni di altri attaccanti, Endrick sarebbe rimasto fuori dai piani di Ancelotti.

    Nonostante ciò, è tornato in gruppo e ha convinto: in 13 minuti contro la Croazia ha ottenuto un rigore e fornito un assist, poi sabato ha segnato il suo primo goal in nazionale da quasi due anni, contribuendo al successo sull’Egitto. Basterà per essere titolare? La risposta arriverà sabato.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    LAUTARO, ALVAREZ... O ENTRAMBI?

    L'Argentina, campione in carica, arriva al Mondiale con una rosa quasi identica a quella vincitrice in Qatar, con diversi veterani – guidati da Lionel Messi – che probabilmente disputeranno l'ultima competizione mondiale. L'attacco, orfano di Angel Di María, sarà l'unico reparto con qualche novità.

    Con Di María a sinistra e Messi a destra, Julián Alvarez era diventato l’attaccante titolare dell’Albiceleste. Negli ultimi due anni, però, la forma di Lautaro Martínez potrebbe spostare il giocatore dell’Atletico Madrid dal ruolo di punta, pur senza escluderlo dalla formazione.

    Lautaro è stato capocannoniere della Copa América 2024 pur partendo titolare solo due volte e ha segnato 15 reti nelle ultime 20 presenze in Nazionale, confermando un ottimo rendimento anche con l’Inter.

    Alvarez, invece, ha segnato solo sette volte nelle ultime 20 con l’Argentina e, pur brillando in Champions con l’Atletico, in Liga ha trovato solo due goal da ottobre.

    Lionel Scaloni vuole schierarli entrambi: Alvarez potrebbe giocare a sinistra, con Lautaro punta centrale e Messi a destra. È un modulo già usato a sprazzi nelle qualificazioni, ma non più sperimentato dopo il 1-0 al Perù nel novembre 2024.

    Resta da vedere se schierare tre punte possa esporre la squadra in fase difensiva, riducendo lo spazio per Nico Paz, miglior centrocampista della scorsa Serie A.

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  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    IL RUOLO DI CHERKI NELLA FRANCIA

    Rayan Cherki ha mostrato grande fiducia. Dopo la sorprendente sconfitta della Francia contro la Costa d'Avorio in amichevole, il fantasista del Manchester City ha dichiarato: "Non siamo favoriti, ma andiamo ai Mondiali per vincere".

    Reduce da un goal e da una standing ovation a Nantes, il talento del Lione ha incassato gli elogi ma ha anche costretto il ct Didier Deschamps a placare gli animi, ribadendo che i Bleus non sono in vena di arroganza alla vigilia del Mondiale in Nord America.

    Non è la prima volta che il talento del Manchester City mette in difficoltà Deschamps, chiamato a trovare spazio per un anticonformista in un attacco già stellare. Nonostante la sua prova di giovedì, Cherki sembra destinato alla panchina.

    Deschamps, al suo ultimo torneo, dovrebbe puntare su un attacco esplosivo con Mbappé e Dembélé, supportati da Olise e Doué sulle fasce. A centrocampo serve solidità, quindi per Cherki non c’è spazio. In patria la scelta potrebbe non piacere.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    L'ATTACCANTE DELLA GERMANIA

    La Germania sta ancora cercando un attaccante affidabile. Julian Nagelsmann è sotto pressione: deve scegliere l’uomo giusto per evitare la terza eliminazione di fila nella fase a gironi dei Mondiali.

    Attualmente in pole position c'è Kai Havertz: sabato contro gli Stati Uniti ha segnato e fornito un assist, e a marzo aveva già timbrato il cartellino contro il Ghana, pur partendo da destra in un attacco sperimentale.

    In quell’occasione Nick Woltemade era stato schierato come punta e, a inizio anno, sembrava il favorito per il ruolo da titolare dopo quattro goal in sei partite delle qualificazioni. La sua seconda parte di stagione al Newcastle, trascorsa soprattutto a centrocampo, lo ha però ridimensionato a possibile riserva.

    Il vero rivale di Havertz è però Deniz Undav: per molti tifosi dovrebbe essere lui il titolare, grazie ai 25 goal e 14 assist realizzati con lo Stoccarda.

    Con la doppietta alla Finlandia a maggio, Undav è salito a sei reti in nove presenze in Nazionale, dimostrandosi il più in forma del trio. Resta da vedere se basterà per scalzare l’esperienza di Havertz nelle grandi occasioni.

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