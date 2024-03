Il difensore torna a parlare dopo i fatti di Inter-Napoli: "Mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'per me ne**o è un insulto come un altro'.

La vicenda relativa a Juan Jesus e Francesco Acerbi e ai fatti di Inter-Napoli non sembra vicina alla conclusione. Dopo l'esclusione del difensore nerazzurro, e tutto ciò che è scaturito dalla sfida di San Siro, il giocatore azzurro torna a parlare pubblicamente. Lo fa tramite un post con una foto sul suo profilo Instagram, smentendo le parole di Acerbi che ha affermato di non aver rivolto alcun insulto razzista allo stesso Juan Jesus. L'articolo prosegue qui sotto