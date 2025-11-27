Pubblicità
Jovic ritrova la Fiorentina, una stagione tra luci e ombre in viola: in Conference League l'ex Milan è una certezza

La Fiorentina sfida l'AEK Atene in Conference League e in campo ci sarà l'ex Luka Jovic: decisivo nel derby con il Milan pochi mesi fa, ora prova a rilanciarsi in Grecia.

Luka Jovic è tornato in Italia e quest'oggi giocherà di nuovo all'Artemio Franchi di Firenze, uno stadio che conosce bene dopo essere stato nel club viola per una stagione. 

Non sarà quindi una partita come le altre per l'attaccante, soprattutto perché vorrà dimostrare in generale al calcio italiano che forse avrebbe dovuto puntare ancora su di lui.

L'esperienza in Italia per l'ex Real Madrid non è stata come avrebbe immaginato anche se non sono mancati guizzi da parte di Jovic, che già con la Fiorentina era stato protagonista soprattutto in Conference League e vuole proseguire su questa striscia. 

  • UNA STAGIONE DA DOPPIA CIFRA ALLA FIORENTINA

    Jovic era arrivato alla Fiorentina nell'estate 2022, dopo che il ritorno a Madrid post esperienza all'Eintracht Francoforte (in cui era esploso), è stato a dir poco complicato.

    L'Italia era quindi l'occasione per ritrovare fiducia e il livello mostrato in Bundesliga. A Firenze ha giocato alla fine solo una stagione, senza lasciare chissà quale impronta ma comunque esprimendo numeri interessanti. 

    Tredici goal complessivi tra campionato, Conference League e Coppa Italia; vale a dire la sua seconda miglior stagione a livello numerico di goal dopo quella incredibile nel 2018/2019 con l'Eintracht. 

    La Fiorentina però decise di non tenerlo in prestito e lo lasciò al Milan nella stagione successiva. 

  • L'ESPERIENZA AL MILAN E QUEI DERBY DA INCORNICIARE

    Tra problemi fisici e concorrenza, al Milan Jovic non ha mai trovato continuità, rimanendo per gran parte dei suoi due anni in rossonero solo un'alternativa. Impossibile però non sottolineare l'impatto che ha avuto nella passata stagione nei derby contro l'Inter. I nerazzurri sono la seconda vittima preferita dell'attaccante, che ha segnato 4 goal contro l'Inter, due di questi vestendo la maglia del Milan. 

    Jovic fu decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, quando i rossoneri superarono 3-0 l'Inter grazie soprattutto alla doppietta del centravanti. Jovic ha chiuso la sua avventura in Italia con 26 goal in quasi 100 presenze. 

  • COME STA ANDANDO CON L'AEK

    Jovic si è trasferito all'AEK Atene in estate a parametro zero, firmando un contratto annuale. Si è messo in gioco andando in un campionato di livello inferiore per cercare però continuità dopo anni in cui non l'ha avuta.

    E infatti l'attaccante sta giocando regolarmente con la squadra greca, dove è il titolare indiscusso. Già quasi 1000 minuti in campo, con 4 goal segnati e un assist. 

  • LA CONFERENCE È CASA

    La Fiorentina avrà attenzioni particolari per Jovic; non solo in quanto ex della partita ma perché in Conference League l'attaccante è un fattore e lo era stato anche con i viola. 

    Quest'anno, tre dei quattro goal sono arrivati proprio nella competizione europea (1 nei playoff). A Firenze invece aveva segnato 6 reti in Europa anche se ha il rimpianto di non essere riuscito a decidere la finale persa dai viola 2-1 contro il West Ham. 

