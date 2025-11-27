Jovic ritrova la Fiorentina, una stagione tra luci e ombre in viola: in Conference League l'ex Milan è una certezza

Luka Jovic è tornato in Italia e quest'oggi giocherà di nuovo all'Artemio Franchi di Firenze, uno stadio che conosce bene dopo essere stato nel club viola per una stagione.

Non sarà quindi una partita come le altre per l'attaccante, soprattutto perché vorrà dimostrare in generale al calcio italiano che forse avrebbe dovuto puntare ancora su di lui.

L'esperienza in Italia per l'ex Real Madrid non è stata come avrebbe immaginato anche se non sono mancati guizzi da parte di Jovic, che già con la Fiorentina era stato protagonista soprattutto in Conference League e vuole proseguire su questa striscia.