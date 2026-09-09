Josep Martinez tradisce l'Inter, tocca a Provedel contro l'Udinese? Le gerarchie in porta, le parole di Chivu e il precedente di Sommer

Un errore così, a questi livelli, lo paghi. Eccome se lo paghi. Josep Martinez ne ha commesso uno enorme sul campo peggiore possibile: quello del Real Madrid. E le conseguenze le hanno viste tutti in maniera chiarissima.
Che papera per il portiere spagnolo dell'Inter dopo 23 minuti: pallone controllato in maniera approssimativa, forse anche a causa del terreno di gioco umido e un po' allentato del Bernabeu, e incomprensibile tentativo di dribbling a un passo dalla porta su Valverde, che ne ha approfittato facendo rotolare il pallone in rete.
Il 2-0 del Real Madrid è nato e scaturito così. E alla fine i rimpianti dell'Inter sono tutti qui: in un erroraccio individuale che, unito a quelli di Jones e Bisseck sull'1-0, ha di fatto indirizzato sui binari madrileni una partita che anche potuto avere un esito molto diverso.
Quanto a Martinez, le voci di avvicendamento immediato con Ivan Provedel si stanno già rincorrendo. Magari già da lunedì prossimo contro l'Udinese. Le ha alimentate anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Ma cosa potrà effettivamente accadere tra i pali nerazzurri?
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