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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Stefano Silvestri

Josep Martinez tradisce l'Inter, tocca a Provedel contro l'Udinese? Le gerarchie in porta, le parole di Chivu e il precedente di Sommer

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I. Provedel

Lo spagnolo ha commesso una papera clamorosa contro il Real Madrid, ma poi si è riscattato chiudendo la porta in più occasioni: cosa succederà ora?

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Un errore così, a questi livelli, lo paghi. Eccome se lo paghi. Josep Martinez ne ha commesso uno enorme sul campo peggiore possibile: quello del Real Madrid. E le conseguenze le hanno viste tutti in maniera chiarissima.

Che papera per il portiere spagnolo dell'Inter dopo 23 minuti: pallone controllato in maniera approssimativa, forse anche a causa del terreno di gioco umido e un po' allentato del Bernabeu, e incomprensibile tentativo di dribbling a un passo dalla porta su Valverde, che ne ha approfittato facendo rotolare il pallone in rete.

Il 2-0 del Real Madrid è nato e scaturito così. E alla fine i rimpianti dell'Inter sono tutti qui: in un erroraccio individuale che, unito a quelli di Jones e Bisseck sull'1-0, ha di fatto indirizzato sui binari madrileni una partita che anche potuto avere un esito molto diverso.

Quanto a Martinez, le voci di avvicendamento immediato con Ivan Provedel si stanno già rincorrendo. Magari già da lunedì prossimo contro l'Udinese. Le ha alimentate anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Ma cosa potrà effettivamente accadere tra i pali nerazzurri?


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  • LA PAPERA, POI I MIRACOLI

    La verità è che la clamorosa papera di Martinez rappresenta un puntino nero su un muro per il resto bianco e quasi immacolato. Solo che quel puntino è in realtà un puntone, troppo brutto per poter essere ignorato. E per regalare una sufficienza alla pagella del Pepo.

    Solo che non può essere completamente ignorato neppure il muro bianco. Ovvero la serie di parate che Martinez ha compiuto in seguito, chiudendo a doppia mandata la propria porta. Diciamocela tutta: se l'Inter a un certo punto non è andata pesantemente sotto nel punteggio, il merito è stato suo. Che parata a mano aperta ha fatto prima dell'intervallo su Bellingham? Poi altro miracolo sull'inglese nel secondo tempo. Oltre a un altro paio di altri interventi decisivi su Mbappé.

    Bastano per riabilitarlo? No, come detto. O almeno, non completamente. Ed è per questo che sui social in tanti stanno già invocando il cambio di portiere, con Provedel titolare al suo posto, già contro l'Udinese.

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  • Josep Martinez InterGetty Images

    I PROBLEMI CON I PIEDI

    Non è la prima volta, peraltro, che Martinez mette in mostra qualche problema con la palla tra i piedi. Un requisito ormai fondamentale, che piaccia o no, per qualsiasi portiere moderno.

    L'ex genoano aveva rischiato grosso già nella gara d'esordio contro il Monza, vinta dall'Inter grazie a un gran secondo tempo. Sia dimostrando un certo affanno, sia sbagliando uno stop e vincendo fortunosamente il contrasto successivo con Mangas. Nulla da fare, invece, sul diagonale incrociato dell'1-1 di Varela.

    Quelle difficoltà erano passate in secondo piano proprio perché l'Inter aveva stravinto. E perché gli impacci di Martinez non avevano causato guai seri. Ma a Madrid la storia è stata diversa. Ed è per questo che i riflettori si sono posati in maniera molto pesante su di lui.

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  • "HA REAGITO ALLA GRANDE, QUELLO MI INTERESSA"

    La sensazione netta, in ogni caso, è che Chivu sia uno che guarda il totale e non solo il parziale. Tradotto: sul piatto della bilancia è finito un po' tutto, dunque la papera ma anche i successivi miracoli compiuti da Martinez.

    L'allenatore romeno, non a caso, si è arrabbiato quando a Sky hanno nominato lo spagnolo. E ha spostato il focus dell'argomento proprio sulla prestazione complessiva del proprio portiere, che senza quell'unico errore sarebbe stata da 7,5 in pagella.

    “Ma perché dovete nominarlo? A me interessa come si reagisce e lui ha reagito alla grande, da grande portiere. Mi interessa quello, come si ritrova fiducia e si ha orgoglio. Quello mi interessa".

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  • Yann SommerGetty Images

    IL PRECEDENTE DI SOMMER

    E poi, ricordate che cos'era accaduto giusto un anno fa tra i pali dell'Inter? Anche allora l'aria era piuttosto pesante. Solo che Martinez era il secondo e il titolare era un altro, ovvero Yann Sommer.

    Anche lo svizzero, proprio in questo periodo, aveva commesso un grave errore. Non clamoroso come Martinez a Madrid, questo no, ma comunque evidente. Quale? La mancata parata sul tiro da lontano dello juventino Adzic, quello del 4-3, episodio decisivo per far perdere all'Inter il Derby d'Italia.

    Il polverone su Sommer si era scatenato quasi subito, alimentato dai dubbi che parte della tifoseria già provava nei suoi confronti nonostante prestazioni strepitose come la semifinale di ritorno col Barcellona. Ma Chivu aveva deciso di confermarlo tra i pali per la partita successiva, dando un segnale nitido a tutto l'ambiente.

    La gara in questione era Ajax-Inter. Anche allora si trattava della prima in Champions League. Sommer era sceso di nuovo in campo dal primo minuto, diventando decisivo: super la parata su Godts sullo 0-0, giusto un paio di minuti prima del vantaggio nerazzurro con Thuram. Il risultato finale: 0-2. Con tanto di clean sheet.

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  • LE SPERANZE DI PROVEDEL

    Il passaggio di testimone tra Martinez e Provedel, in sostanza, è tutt'altro che scontato. Anzi: a oggi si può tranquillamente affermare che sarebbe una sorpresa vedere l'ex laziale tra i pali contro l'Udinese. Proprio perché suonerebbe come una bocciatura nei confronti del collega, scenario che Chivu vuole evitare.

    Ciò non significa che Provedel non possa ambire alla maglia da titolare, però. Le gerarchie tra i pali dell'Inter non possono essere considerate fisse, come al Milan con Maignan, alla Roma con Svilar o alla Juventus dopo l'arrivo di Vicario. L'italiano è quasi più un primo aggiunto che un vero secondo.

    "Io sono arrivato per essere a disposizione - diceva lo stesso Provedel in una conferenza estiva - devo dimostrare di poterci stare qui, lo devo fare ogni giorno. Sarà poi il mister a decidere, ma io devo dimostrare che posso stare qui, a questo livello: il mio contributo lo darò tutti i giorni dando del mio meglio per la squadra".

    Provedel potrà giocarsi le proprie carte durante la stagione. E presumibilmente non solo in Coppa Italia, come già accaduto a Martinez nei due anni con Sommer. Ma parlare di cambio immediato è affrettato, anche dopo una papera così vistosa come quella commessa dal Pepo al Bernabeu.

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