Josep Martinez tradisce l'Inter, tocca a Provedel contro l'Udinese? Le gerarchie in porta, le parole di Chivu e il precedente di Sommer

La sensazione netta, in ogni caso, è che Chivu sia uno che guarda il totale e non solo il parziale. Tradotto: sul piatto della bilancia è finito un po' tutto, dunque la papera ma anche i successivi miracoli compiuti da Martinez.

L'allenatore romeno, non a caso, si è arrabbiato quando a Sky hanno nominato lo spagnolo. E ha spostato il focus dell'argomento proprio sulla prestazione complessiva del proprio portiere, che senza quell'unico errore sarebbe stata da 7,5 in pagella.

“Ma perché dovete nominarlo? A me interessa come si reagisce e lui ha reagito alla grande, da grande portiere. Mi interessa quello, come si ritrova fiducia e si ha orgoglio. Quello mi interessa".