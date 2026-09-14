Josep Martinez sbaglia ancora, all'Inter si apre il caso portiere dopo Real Madrid e Udinese: Provedel è la soluzione d'emergenza di Chivu

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Non sono giorni facili per Josep Martinez.
Dopo un buon avvio di campionato, il grave errore commesso dal portiere dell'Inter al 'Santiago Bernabeu' sembra pesare nella testa dell'ex Genoa.
Nel posticipo di lunedì sera contro l'Udinese infatti Martinez ha subito altre due reti nel giro di quindici minuti. E soprattutto in occasione del secondo con responsabilità evidenti.
Tanto che qualcuno inizia a ipotizzare che Chivu possa seriamente pensare ad un avvicendamento tra i pali nerazzurri: ma cosa c'è di vero?