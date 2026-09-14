Josep Martinez sbaglia ancora, all'Inter si apre il caso portiere dopo Real Madrid e Udinese: Provedel è la soluzione d'emergenza di Chivu

Tutto è iniziato in Champions League, quando Josep Martinez ha commesso un errore da matita blu e per certi versi incomprensibile.

Il portiere dell'Inter, con la sua squadra già in svantaggio al 'Bernabeu', si è avventurato in un dribbling senza senso invece di liberarsi velocemente del pallone con i piedi.

Risultato? Pressing vincente degli avversari e raddoppio immediato del Real Madrid con Valverde. C'è anche da dire però che successivamente è stato lo stesso Martinez a tenere in vita l'Inter con una serie di interventi decisivi.

Le qualità per essere il numero 1 della squadra campione d'Italia in carica, insomma, ci sono tutte. Quello che serve semmai è un pizzico di attenzione in più e capire i momenti della partita.