Jorginho l'ha fatto ancora, quel maledetto 'saltino' che diventa una condanna: dopo l'Italia fa piangere anche il Flamengo

Quarant'anni e non sentirli. Fernando Muslera è l'eroe dell'Estudiantes, che vince contro il Flamengo ai calci di rigore allo Stadio Maracanã e si qualifica in finale di Copa Libertadores contro un'altra squadra brasiliana: il Palmeiras, che nell'altra semifinale ha battuto il Fluminense sempre ai rigori. L'appuntamento è fissato al prossimo sabato 28 novembre all'Estadio Centenario di Montevideo in Uruguay.

Dopo lo 0-0 dell'andata giocata settimana scorsa a La Plata, le due squadre pareggiano ancora con lo stesso punteggio e così si va ai calci di rigore.