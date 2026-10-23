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Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
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Jorginho l'ha fatto ancora, quel maledetto 'saltino' che diventa una condanna: dopo l'Italia fa piangere anche il Flamengo

Copa Libertadores
Estudiantes
Flamengo
Jorginho
F. Muslera
Flamengo vs Estudiantes

Muslera a 40 anni diventa l'eroe della serata, ma ancora una volta il saltino di Jorginho è decisivo al contrario.

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Quarant'anni e non sentirli. Fernando Muslera è l'eroe dell'Estudiantes, che vince contro il Flamengo ai calci di rigore allo Stadio Maracanã e si qualifica in finale di Copa Libertadores contro un'altra squadra brasiliana: il Palmeiras, che nell'altra semifinale ha battuto il Fluminense sempre ai rigori. L'appuntamento è fissato al prossimo sabato 28 novembre all'Estadio Centenario di Montevideo in Uruguay.

Dopo lo 0-0 dell'andata giocata settimana scorsa a La Plata, le due squadre pareggiano ancora con lo stesso punteggio e così si va ai calci di rigore.

  • IL SALTINO COSTA ANCORA CARO

    Dl dischetto il primo a sbagliare è un'altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Napoli Jorginho.

    Un errore che purtroppo riapre vecchie ferite ai tifosi italiani, specialmente per la dinamica.

    Nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, Jorginho aveva sbagliato due rigori decisivi contro la Svizzera, il primo calciato con il suo classico 'saltino' e parato da Sommer.

    Saltino che è stato riproposto anche in questa occasione, con lo stesso risultato. La parata di Muslera e le lacrime dei tifosi, questa volta quelli del Flamengo.


  • ESULTANO PALACIOS E IL TUCU CORREA

    Segnano de Arrascaeta e Leo Pereira per i brasiliani; José Sosa (ex Napoli e Milan), Mancuso e Tiago Palacios per gli argentini del presidente Juan Sebastian Veron che sbagliano solo con Cetre, il quale spara sopra la traversa.

    Muslera para ben 3 rigori, tuffandosi sempre sulla propria destra a Jorginho, Lucas Paquetá (anche lui con saltino e rincorsa rallentata prima del tiro) e Bruno Henrique.

    Per la cronaca El Tucu Joaquin Correa esce per infortunio al 38', sostituito dal difensore Tomas Palacios, ancora di proprietà dell'Inter.

    Nel Flamengo in campo dall'inizio altre 3 vecchie conoscenze della Serie A italiana: l'attaccante Pedro (ex Fiorentina), i terzini Emerson Royal (ex Milan) e Alex Sandro (ex Juventus), mentre rimane in panchina il centrocampista spagnolo Saul Niguez.

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