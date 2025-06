Jonathan David sul futuro: "Non ho accordi con Napoli e Juventus, voglio un club ambizioso"

Napoli e Juventus tra le squadre che si sono mosse di più per David ma il giocatore è chiaro: "Non ho accordi".

Sono già giorni in cui il mercato è al centro della scena e tra i giocatori più chiacchierati da ormai mesi c'è Jonathan David, che ha lasciato il Lille a parametro zero ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.

L'attaccante canadese è nel mirino soprattutto delle big di Serie A. In passato ci aveva pensato seriamente l'Inter, adesso più defilata rispetto a Napoli e Juventus.

Il club di Aurelio De Laurentiis sembrava pronto a chiudere ma sono in corso valutazioni da parte del Napoli che sta pensando anche ad altri profili. La Juventus invece lo aveva messo in cima alla lista ma con il cambio dirigenziale adesso dovrà capire se affondare o no.

Intanto David ha parlato dando indicazioni chiare sul suo futuro nell'intervista rilasciata a The Athletic.