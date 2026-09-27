Jonathan David segna ancora, un altro goal decisivo col Canada: quanto incasserebbe la Juventus dal riscatto dell'Atletico Madrid

In un'amichevole giocata nella notte italiana a Toronto, il Canada ha vinto per 1-0 contro un Cile ridotto in nove uomini, grazie a una rete di Jonathan David. David, in gran forma, ha siglato l'unico goal per Les Rouges al 12° minuto, ribadendo in rete una respinta dopo che il portiere cileno Lawrence Vigouroux aveva compiuto un intervento prodigioso su una conclusione ravvicinata di Cyle Larin.
Il Cile è rimasto in dieci uomini al 36° minuto, quando Lucas Cepeda ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un intervento a piede alto che ha causato una ferita sanguinante a Richie Laryea. Dopo cinque minuti dall'inizio del secondo tempo, Gabriel Suazo è stato espulso per somma di ammonizioni, lasciando La Roja in nove uomini.