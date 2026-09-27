Jonathan David segna ancora, un altro goal decisivo col Canada: quanto incasserebbe la Juventus dal riscatto dell'Atletico Madrid

David, che durante l'estate si è trasferito dalla Juventus all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, ha iniziato la stagione alla grande, tanto da essere candidato a vincere il premio di giocatore del mese di settembre nella Liga. Con i Colchoneros ha segnato tre goal in quattro partite, compresa una rete al Real Madrid, e ora ha timbrato il cartellino pure alla prima apparizione stagionale con la sua nazionale.





Dopo la disastrosa stagione 2025-26 alla Juventus, il canadese, classe 2000, sembra tornato quello dei tempi d'oro del Lille. Ricordiamo che la Juve lo ha prelevato nel 2025 dal Lille a parametro zero, a parte le spese per le commissioni agli agenti, e che quindi una eventuale cessione di David a titolo definitivo nel 2027 potrebbe portare i bianconeri a realizzare una plusvalenza.





Certo, se l'attaccante dovesse continuare così la sua stagione, a Torino ci sarebbe da mangiarsi le mani, perché a quel punto i 25 milioni fissati per il diritto d'acquisto da parte dell'Atletico sarebbero anche pochi.