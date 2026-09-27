Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
GOAL

Jonathan David segna ancora, un altro goal decisivo col Canada: quanto incasserebbe la Juventus dal riscatto dell'Atletico Madrid

Calciomercato
Juventus
J. David
Atletico Madrid
Canada

L'attaccante, in prestito dai bianconeri all'Atletico Madrid, dopo il grande avvio di stagione in Spagna va a segno anche con la sua nazionale.

Pubblicità

In un'amichevole giocata nella notte italiana a Toronto, il Canada ha vinto per 1-0 contro un Cile ridotto in nove uomini, grazie a una rete di Jonathan David. David, in gran forma, ha siglato l'unico goal per Les Rouges al 12° minuto, ribadendo in rete una respinta dopo che il portiere cileno Lawrence Vigouroux aveva compiuto un intervento prodigioso su una conclusione ravvicinata di Cyle Larin.

Il Cile è rimasto in dieci uomini al 36° minuto, quando Lucas Cepeda ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un intervento a piede alto che ha causato una ferita sanguinante a Richie Laryea. Dopo cinque minuti dall'inizio del secondo tempo, Gabriel Suazo è stato espulso per somma di ammonizioni, lasciando La Roja in nove uomini.


  • DAVID, MOMENTO D'ORO, RISCATTO TROPPO BASSO?

    David, che durante l'estate si è trasferito dalla Juventus all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, ha iniziato la stagione alla grande, tanto da essere candidato a vincere il premio di giocatore del mese di settembre nella Liga. Con i Colchoneros ha segnato tre goal in quattro partite, compresa una rete al Real Madrid, e ora ha timbrato il cartellino pure alla prima apparizione stagionale con la sua nazionale.


    Dopo la disastrosa stagione 2025-26 alla Juventus, il canadese, classe 2000, sembra tornato quello dei tempi d'oro del Lille. Ricordiamo che la Juve lo ha prelevato nel 2025 dal Lille a parametro zero, a parte le spese per le commissioni agli agenti, e che quindi una eventuale cessione di David a titolo definitivo nel 2027 potrebbe portare i bianconeri a realizzare una plusvalenza.


    Certo, se l'attaccante dovesse continuare così la sua stagione, a Torino ci sarebbe da mangiarsi le mani, perché a quel punto i 25 milioni fissati per il diritto d'acquisto da parte dell'Atletico sarebbero anche pochi.

    • Pubblicità

  • 2025, DAVID ALLA JUVE A PARAMETRO ZERO

    Ricordiamo i termini dell'acquisto di David da parte della Juventus nel 2025: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 2026, DAVID DALLA JUVENTUS ALL'ATLETICO MADRID

    Ricordiamo i termini del trasferimento di David dalla Juve all'Atletico durante l'ultimo mercato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google