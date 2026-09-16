Jonathan David non si ferma più, l'ex attaccante della Juventus segna ancora: secondo goal con l'Atletico Madrid

Un'annata che però, al di là dei numeri, ha evidenziato le difficoltà sul piano della prestazione e della capacità di agire da riferimento principale del reparto offensivo e di legare il gioco. Tanto che Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha finito per preferirgli altre soluzioni nel corso dell'ultima stagione e, quando ha riavuto Vlahovic dopo mesi trascorsi in infermeria, ha puntato regolarmente sul serbo nel finale di campionato. Anche nel corso del pre-campionato di questa stagione, di rientro dai Mondiali disputati col Canada, David ha trovato poco spazio nelle amichevoli estive e, dopo aver rifiutato alcune destinazioni in uscita prospettate dal club, ha trovato un'intesa con l'Atletico Madrid, che se lo è aggiudicato in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.