Jonathan David non si ferma più. L'ex attaccante della Juventus, arrivato da poche settimane all'Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto, è andato a segno anche oggi, nel turno infrasettimanale di Liga che precede il primo derby della stagione contro il Real Madrid. Dopo aver trovato la sua prima rete coi colchoneros nello scorso fine settimana, nel netto successo sul campo della Real Sociedad, il giocatore canadese si è ripetuto nel suo debutto da titolare contro l'Osasuna.
Jonathan David non si ferma più, l'ex attaccante della Juventus segna ancora: secondo goal con l'Atletico Madrid
RETE DA OPPORTUNISTA
Schierato al centro dell'attacco al fianco dell'ex Atalanta Ademola Lookman, David ha sbloccato la partita al minuto 24 del primo tempo, ribadendo nella porta avversaria una prima conclusione su assist di Baena ribattuta dal portiere dell'Osasuna. Una rete da opportunista, mostrando una freddezza che nella sua sin qui breve parentesi con la maglia della Juventus non si era mai evidenziata in maniera particolare. Prelevato da parametro zero nell'estate 2025 dopo 5 anni molto positivi al Lille, ma a fronte di costi per 10 milioni di euro ed un contratto fino al 2030 da 6 milioni di euro di ingaggio all'anno, David ha disputato complessivamente 47 partite con la Juventus, realizzando 8 goal e 5 assist.
COSA NON E' ANDATO ALLA JUVE
Un'annata che però, al di là dei numeri, ha evidenziato le difficoltà sul piano della prestazione e della capacità di agire da riferimento principale del reparto offensivo e di legare il gioco. Tanto che Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha finito per preferirgli altre soluzioni nel corso dell'ultima stagione e, quando ha riavuto Vlahovic dopo mesi trascorsi in infermeria, ha puntato regolarmente sul serbo nel finale di campionato. Anche nel corso del pre-campionato di questa stagione, di rientro dai Mondiali disputati col Canada, David ha trovato poco spazio nelle amichevoli estive e, dopo aver rifiutato alcune destinazioni in uscita prospettate dal club, ha trovato un'intesa con l'Atletico Madrid, che se lo è aggiudicato in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.
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