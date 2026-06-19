Jonathan David è il capocannoniere dei Mondiali insieme a Messi, tripletta in Canada-Qatar: merita un'altra occasione alla Juventus?

Jonathan David ha segnato una tripletta. Ai Mondiali. No, non è un sogno anche se qualche tifoso della Juventus probabilmente stenterà a crederci.
L'attaccante è infatti reduce da una stagione a dir poco deludente in bianconero. E anche nella prima giornata dei Mondiali in realtà non aveva fatto benissimo, anzi.
Ma nella sua carriera David ha sempre segnato tanto, dunque la tripletta realizzata nella vittoria per 6-0 ottenuta dal Canada contro il Qatar non stupisce più di tanto. Una bella rivincita, insomma, anche perché permette all'ex bomber del Lille di agganciare addirittura Messi in testa alla classifica marcatori dei Mondiali.
Mentre a Torino forse qualcuno inizierà ad interrogarsi: qual è il vero David? La Juventus farebbe bene a sfruttare la vetrina per cederlo o deve provare a rilanciarlo?