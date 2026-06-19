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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Jonathan David è il capocannoniere dei Mondiali insieme a Messi, tripletta in Canada-Qatar: merita un'altra occasione alla Juventus?

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L'attaccante bianconero si è sbloccato realizzando addirittura una tripletta nella seconda giornata dei Mondiali, di cui ora è capocannoniere. Ma la sua stagione alla Juventus è stata negativa: cederlo o rilanciarlo?

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Jonathan David ha segnato una tripletta. Ai Mondiali. No, non è un sogno anche se qualche tifoso della Juventus probabilmente stenterà a crederci.

L'attaccante è infatti reduce da una stagione a dir poco deludente in bianconero. E anche nella prima giornata dei Mondiali in realtà non aveva fatto benissimo, anzi.

Ma nella sua carriera David ha sempre segnato tanto, dunque la tripletta realizzata nella vittoria per 6-0 ottenuta dal Canada contro il Qatar non stupisce più di tanto. Una bella rivincita, insomma, anche perché permette all'ex bomber del Lille di agganciare addirittura Messi in testa alla classifica marcatori dei Mondiali.

Mentre a Torino forse qualcuno inizierà ad interrogarsi: qual è il vero David? La Juventus farebbe bene a sfruttare la vetrina per cederlo o deve provare a rilanciarlo?

  • UNA TRIPLETTA AI MONDIALI E L'AGGANCIO A MESSI

    I Mondiali di Jonathan David erano iniziati più o meno com'era finita la sua prima stagione alla Juventus. Male, se non malissimo.

    L'attaccante bianconero, che col Canada porta sulle spalle la maglia numero 10 ed è di fatto il simbolo della sua Nazionale, contro la Bosnia aveva avuto una grandissima occasione per sbloccare il risultato dopo pochi minuti.

    Ma tutto solo, al centro dell'area di rigore, aveva calciato debole e centrale permettendo di fare un figurone al portiere avversario mentre i tifosi bianconeri davanti alla TV rivivevano un film già visto tante volte.

    Nonostante le critiche ricevute anche in patria dopo il debutto, il CT Marsch però non ha avuto dubbi: Jonathan David non si tocca. E lui ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi. Segnando addirittura una tripletta contro il Qatar che di fatto spalanca al Canada le porte dei sedicesimi.

    Splendido in particolare il goal del momentaneo 2-0 quando David si coordina in giravolta e calcia al volo, mostrando finalmente quelle doti tecniche che sembravano improvvisamente sparite. E così l'attaccante bianconero, oggi, è addirittura il capocannoniere dei Mondiali insieme ad un certo Messi, che però ha giocato ancora solo una partita.

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  • LA FIDUCIA DI MARSCH E I DUBBI DI SPALLETTI

    Ma cosa è cambiato tra Juventus e Canada per David? Perché in bianconero non è mai riuscito ad esprimersi al meglio?

    A chiederselo, ovviamente, sono in tanti. Mentre pochi al momento del suo arrivo a Torino, peraltro a parametro zero, potevano immaginare un rendimento così negativo di David in bianconero.

    Uno dei motivi risiede forse nella scarsa fiducia che l'attaccante ha sentito da parte degli allenatori di turno. David infatti, sia con Tudor che con Spalletti, non è mai stato una prima scelta anche quando di fatto alternative lì davanti non ce n'erano o quasi.

    David ha spesso giocato titolare, è vero, ma solo perché Spalletti non aveva a disposizione Vlahovic, Milik era perennemente infortunato mentre Openda è riuscito a fare addirittura peggio del canadese. Una mancanza di fiducia che peraltro il tecnico di Certaldo non ha certo nascosto.

    "Quando gli butti palla addosso, per Jonathan diventa una prigione. Lui è più da gioco pulito, da palla sistemata e pensata" aveva sottolineato Spalletti per spiegare le difficoltà di David. Non solo, lo stesso tecnico ha più volte manifestato come la lunga assenza di Vlahovic abbia pesato sulla stagione della Juventus.

    Tutto il contrario del CT del Canada, Marsch, che ha invece difeso e coccolato il suo bomber dopo le critiche post Bosnia: "Jonathan non ha smesso di segnare. Mettetevi comodi e preparatevi. Nelle grandi partite, vogliamo che lui segni e segnerà… e quando segnerà, non si fermerà”.

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  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUSAFP

    LA DIFFERENZA TRA CANADA E JUVENTUS

    D'altronde, come dicevamo sopra, quasi tutti la scorsa estate ritenevano che l'arrivo di David alla Juventus fosse un grande colpo.

    A dirlo erano i numeri di un attaccante capace di segnare qualcosa come 109 goal in 232 presenze col Lille, dove aveva anche vinto il campionato nel 2020/21.

    David inoltre prima di sbarcare a Torino era anche il secondo miglior bomber nato negli anni 2000 dietro solo al norvegese Erling Haaland. Le credenziali per fare benissimo, insomma, c'erano tutte.

    Per non parlare dei suoi numeri col Canada di cui è il miglior marcatore all-time con 42 goal segnati in sole 79 presenze. Anche se nelle precedenti dieci partite giocate in Nazionale prima del Qatar era andato in rete solo due volte, sempre su calcio di rigore.

    David peraltro diventa il secondo giocatore della Juventus a segnare una tripletta ai Mondiali dopo Paolo Rossi nel 1982. Mentre l'ultimo calciatore di Serie A a riuscire nell'impresa era stato Gabriel Omar Batistuta a Francia '98 contro la Giamaica.

    Numeri che stridono decisamente con quelli della prima stagione di David alla Juventus: appena 8 goal in 46 presenze.

  • COSA DEVE FARE LA JUVENTUS?

    Ma quindi cosa deve fare la Juventus con Jonathan David?

    Di certo la tripletta contro il Qatar avrà messo qualche dubbio nella mente di Spalletti e Carnevali, chiamati a decidere nelle prossime settimane se concedere un'altra occasione al canadese.

    David non era e non sarà mai l'attaccante ideale per il calcio del tecnico bianconero. Ma allo stesso tempo potrebbe aver pagato un ambientamento più lungo del previsto in un nuovo campionato.

    Le qualità tecniche del ragazzo, d'altronde, non sono in discussione. Così come la sua capacità di trovare la via della rete. Nella stagione 2024/25, ad esempio, David aveva segnato ben sette goal in dieci partite di Champions League con la maglia del Lille.

    In ogni caso alla Juventus si augurano che il Canada faccia più strada possibile ai Mondiali e che David continui a segnare.

    Cosa che, magari, porterà qualche club a bussare alle porte della Continassa con un'offerta che permetta alla società bianconera di fare registrare una cospicua plusvalenza e reinvestire la cifra su un attaccante più adatto al calcio di Spalletti.

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