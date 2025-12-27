John Terry in corsa per la panchina dello Oxford United: sarebbe il suo debutto da allenatore in prima

L'attenzione ora si sposta sul successore a lungo termine di Rowett, con Terry che è emerso come uno dei potenziali candidati. La leggenda del Chelsea ed ex difensore centrale è desideroso di intraprendere la carriera di allenatore, dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore dell'Aston Villa sotto la guida di Dean Smith.
Terry ha fatto parte per un breve periodo dello staff del Leicester sotto Smith prima di tornare al Chelsea come allenatore nel settore giovanile nel 2023. Il 45enne ha recentemente allenato nella Baller League i 26ers, ma sta cercando di lanciare la propria carriera a livello professionistico.
Terry è da tempo nel mirino dell'Oxford e ha sostenuto un colloquio per il ruolo di allenatore prima che il club si rivolgesse a Des Buckingham nel novembre 2023. Buckingham ha riscosso un successo immediato tra i tifosi, avendo guidato il club alla promozione Championship attraverso i playoff dopo aver battuto il Bolton a Wembley lo scorso anno.
Il quarantenne è stato licenziato lo scorso dicembre con grande disappunto dei sostenitori della squadra. Ciononostante, i dirigenti dell'Oxford hanno continuato a seguire Terry e potrebbero tornare alla carica per ingaggiare l'inglese.