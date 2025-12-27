Pubblicità
John Terry in corsa per la panchina dello Oxford United: sarebbe il suo debutto da allenatore in prima

John Terry è in lizza per diventare il prossimo allenatore dell'Oxford United dopo l'addio di Gary Rowett. 

Gli U's avevano vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato, una serie di risultati che è costata a Rowett il posto un anno dopo la sua nomina. 

Il 51enne aveva portato l'Oxford alla salvezza e a una seconda stagione in Championship dopo essere subentrato a Des Buckingham lo scorso dicembre.

  • Bristol City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    L'ESONERO DI ROWETT

    Rowett ha assunto la guida dell'Oxford lo scorso anno, quando il club era a un solo punto dalla zona retrocessione, e alla fine ha condotto la squadra al 17° posto in classifica nella scorsa stagione. Tuttavia, l'Oxford ha vinto solo quattro delle prime 22 partite di campionato e la sconfitta contro il Charlton prima di Natale ha portato al suo esonero.

    "Gary è arrivato in un momento difficile e merita un enorme riconoscimento per il duro lavoro e la leadership che ci hanno permesso di mantenere il nostro status in Championship la scorsa stagione - ha dichiarato il presidente Grant Ferguson sul sito ufficiale del club - Tuttavia, a seguito di una serie di risultati deludenti, abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione nell'interesse del club. A nome del consiglio di amministrazione, vorrei esprimere il nostro ringraziamento a Gary e Mark per il loro contributo e augurare loro il meglio per il futuro".

    Craig Short ha assunto la guida ad interim in occasione della partita di Santo Stefano contro il Southampton, guidando l'Oxford alla vittoria casalinga per 2-1 grazie ai goal di Tyler Goodrham e Stanley Mills che hanno assicurato tre punti fondamentali.

  • TERRY TRA I CANDIDATI PER LA PANCHINA

    L'attenzione ora si sposta sul successore a lungo termine di Rowett, con Terry che è emerso come uno dei potenziali candidati. La leggenda del Chelsea ed ex difensore centrale è desideroso di intraprendere la carriera di allenatore, dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore dell'Aston Villa sotto la guida di Dean Smith.

    Terry ha fatto parte per un breve periodo dello staff del Leicester sotto Smith prima di tornare al Chelsea come allenatore nel settore giovanile nel 2023. Il 45enne ha recentemente allenato nella Baller League i 26ers, ma sta cercando di lanciare la propria carriera a livello professionistico.

    Terry è da tempo nel mirino dell'Oxford e ha sostenuto un colloquio per il ruolo di allenatore prima che il club si rivolgesse a Des Buckingham nel novembre 2023. Buckingham ha riscosso un successo immediato tra i tifosi, avendo guidato il club alla promozione Championship attraverso i playoff dopo aver battuto il Bolton a Wembley lo scorso anno.

    Il quarantenne è stato licenziato lo scorso dicembre con grande disappunto dei sostenitori della squadra. Ciononostante, i dirigenti dell'Oxford hanno continuato a seguire Terry e potrebbero tornare alla carica per ingaggiare l'inglese.

  • Sunderland v Stoke City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    DIVERSI I PROFILI VALUTATI

    Terry, però, non è l'unico nome in lizza per il posto vacante di allenatore dell'Oxford. L'ex allenatore dei Rangers, del QPR e del Sunderland Michael Beale, che come Terry è stato anche vice allenatore dell'Aston Villa, è tra i favoriti per succedere a Rowett nell'Oxfordshire.

    Anche Tony Mowbray, Paddy McCarthy e Liam Manning sono in in corsa, dato che la squadra sta cercando di trovare rapidamente un sostituto per rimanere in Championship. Detto questo, Terry dovrebbe essere preso in considerazione per il ruolo.

    La vittoria sul Southampton il giorno di Santo Stefano ha dato una spinta agli U's, che però rimangono fuori dalla zona retrocessione solo per differenza reti a spese del Portsmouth, che ha una partita in meno.

  • A CACCIA DELLA SECONDA VITTORIA DI FILA

    L'Oxford spera di dare seguito al trionfo del Boxing Day contro i Saints e conquistare due vittorie consecutive in campionato per la prima volta in questa stagione, quando ospiterà lo Swansea al Kassam Stadium a metà settimana.

    Gli U's inizieranno poi il 2026 con due trasferte difficili contro l'Ipswich, in corsa per la promozione, e lo Sheffield United, in grande ripresa. Dopo la partita al Bramall Lane, l'Oxford avrà due settimane di pausa prima di tornare a casa per la partita contro il Bristol City e spera di aver trovato un successore di Rowett prima di affrontare i Robins.

