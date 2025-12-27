John Terry in corsa per la panchina dello Oxford United: sarebbe il suo debutto da allenatore in prima

Rowett ha assunto la guida dell'Oxford lo scorso anno, quando il club era a un solo punto dalla zona retrocessione, e alla fine ha condotto la squadra al 17° posto in classifica nella scorsa stagione. Tuttavia, l'Oxford ha vinto solo quattro delle prime 22 partite di campionato e la sconfitta contro il Charlton prima di Natale ha portato al suo esonero.

"Gary è arrivato in un momento difficile e merita un enorme riconoscimento per il duro lavoro e la leadership che ci hanno permesso di mantenere il nostro status in Championship la scorsa stagione - ha dichiarato il presidente Grant Ferguson sul sito ufficiale del club - Tuttavia, a seguito di una serie di risultati deludenti, abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione nell'interesse del club. A nome del consiglio di amministrazione, vorrei esprimere il nostro ringraziamento a Gary e Mark per il loro contributo e augurare loro il meglio per il futuro".

Craig Short ha assunto la guida ad interim in occasione della partita di Santo Stefano contro il Southampton, guidando l'Oxford alla vittoria casalinga per 2-1 grazie ai goal di Tyler Goodrham e Stanley Mills che hanno assicurato tre punti fondamentali.