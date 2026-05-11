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John Elkann allo JOFC Day: ha assistito a Lecce-Juventus insieme ai presidenti dei Fan Club bianconeri
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LO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB DAY: UNA FESTA BIANCONERA
Si è tenuto a Taormina, lo scorso 9 maggio, lo Juventus Official Fan Club Day, che è riunito i rappresentati di oltre 300 dei 561 fan club ufficiali bianconeri presenti in giro per il mondo.
John Elkann ha presenziato all'evento insieme al presidente bianconero Ferrero e una leggenda del club come Michel Platini.
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ELKANN HA GUARDATO LECCE-JUVENTUS CON I PRESIDENTI
Elkann si è poi fermato ad assistere a Lecce-Juventus insieme ai presidenti dei fan club presenti.
Un momento importante di condivisione, che sottolinea il forte legame tra la società Juventus e i suoi tifosi, con un rappresentante di primo ordine come John Elkann in prima linea.
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