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joao pedroGetty Images
Leonardo Gualano

Joao Pedro fuori dai 26 del Brasile per i Mondiali, Ancelotti: "Spiace, meritava di essere convocato"

Coppa del Mondo
Brasile

L'attaccante del Chelsea non sarà tra i grandi protagonisti del Mondiale: "Ho cercato di dare il massimo, ma non ho potuto realizzare il sogno".

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A Joao Pedro non è bastato vivere una stagione da ottimo protagonista in Premier League per guadagnarsi una convocazione per i prossimi Mondiali.

Nonostante l'annata estremamente complicata del suo Chelsea, l'attaccante brasiliano, che la scorsa estate era stato acquistato dal Brighton per 70 milioni di euro, si è distinto, tanto da essere considerato una delle rivelazioni del campionato.

L'esclusione di Joao Pedro dalla lista dei convocati del Brasile è secondo molti una delle più grandi sorprese sin qui proposte dai vari commissari tecnici.

  • JOAO PEDRO CHELSEA Getty Images

    QUINDICI GOAL IN CAMPIONATO

    Come detto, nonostante l'annata estremamente negativa per il Chelsea, Joao Pedro ha trovato comunque il modo di esaltarsi.

    L'attaccante ventiquattrenne ha infatti messo a segno 15 goal e 5 assist, diventando solo il sesto giocatore nella storia dei Blues (gli ultimi erano stati Hazard e Diego Costa) a contribuire a venti reti in campionato nella stagione d'esordio.

    Grazie alle sue convincenti prestazioni, Joao Pedro è stato eletto miglior giocatore del Chelsea della stagione.

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  • "NON HO POTUTO REALIZZARE IL MIO SOGNO"

    Joao Pedro, attraverso una storia postata sul proprio profilo Instagram, non ha nascosto la sua delusione per la mancata convocazione.

    "Ho cercato di dare sempre il massimo. Purtroppo non è stato possibile realizzare il sogno di rappresentare il mio Paese ai Mondiali, ma resto calmo e concentrato come sempre. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio.

    D'ora in poi, auguro buona fortuna a coloro che saranno lì e sarò un altro tifoso che farà il tifo affinché portino a casa il sesto titolo."

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  • LA DELUSIONE DELLA FAMIGLIA IN DIRETTA

    Tutta la famiglia di Joao Pedro si è riunita per seguire la conferenza stampa con la quale Carlo Ancelotti ha comunicato i nomi dei ventisei giocatori convocati.

    Un rito che è stato trasmesso sui social media e il video della delusione di tutti i cari del giocatore del Chelsea è diventato subito virale in rete.

  • Brazil Announces Squad For the 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    "FORSE MERITAVA DI ESSERE CHIAMATO"

    Carlo Ancelotti, dopo aver annunciato la sua lista dei convocati per i Mondiali, ha ammesso ai giornalisti che alcuni giocatori sono stati penalizzati dal processo di selezione.

    "Alcuni dei ragazzi che sono stati con noi quest'anno non saranno contenti di questa lista. Mi dispiace per loro e voglio ringraziarli tutti. Ovviamente, siamo dispiaciuti per Joao Pedro. Per la stagione che ha fatto in Europa probabilmente meritava di essere in lista, ma purtroppo e in maniera consapevole abbiamo scelto un altro giocatore. Mi spiace molto per lui e per gli altri."

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