Joao Pedro fuori dai 26 del Brasile per i Mondiali, Ancelotti: "Spiace, meritava di essere convocato"

Joao Pedro, attraverso una storia postata sul proprio profilo Instagram, non ha nascosto la sua delusione per la mancata convocazione.

"Ho cercato di dare sempre il massimo. Purtroppo non è stato possibile realizzare il sogno di rappresentare il mio Paese ai Mondiali, ma resto calmo e concentrato come sempre. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio.

D'ora in poi, auguro buona fortuna a coloro che saranno lì e sarò un altro tifoso che farà il tifo affinché portino a casa il sesto titolo."