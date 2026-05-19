Joao Pedro fuori dai 26 del Brasile per i Mondiali, Ancelotti: "Spiace, meritava di essere convocato"

A Joao Pedro non è bastato vivere una stagione da ottimo protagonista in Premier League per guadagnarsi una convocazione per i prossimi Mondiali.
Nonostante l'annata estremamente complicata del suo Chelsea, l'attaccante brasiliano, che la scorsa estate era stato acquistato dal Brighton per 70 milioni di euro, si è distinto, tanto da essere considerato una delle rivelazioni del campionato.
L'esclusione di Joao Pedro dalla lista dei convocati del Brasile è secondo molti una delle più grandi sorprese sin qui proposte dai vari commissari tecnici.