Joao Felix nel mirino del Milan, le ultime stagioni del portoghese: il sogno Atletico Madrid, il prestito al Barcellona e il presente al Chelsea

Il portoghese è un nome gradito a Conceiçao e potrebbe essere il colpo del Milan per l'attacco: ma come sono andate le ultime stagioni?

Il Milan potrebbe parlare sempre più portoghese. Dopo aver blindato Rafa Leao e affidato la panchina a Sergio Conceiçao, nel mirino dei rossoneri è ora finito Joao Felix.

L'attaccante, attualmente al Chelsea, è un profilo gradito al nuovo tecnico che lo apprezza per qualità e duttilità tattica.

Ancora giovane (ha appena compiuto 25 anni), Joao Felix rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro anche se le ultime stagioni dell'ex promessa del calcio lusitano non sono state particolarmente brillanti.

Ma perché il Milan pensa a Joao Felix?