Jashari MilanGetty Images
Andrea Ajello

Jashari vuole prendersi il Milan: "Lavoro per giocare di più, ricordo Pirlo e il suo stile di gioco"

Ardon Jashari si sta ritagliando uno spazio nel Milan :"Ora sono al 100%. Allegri? Sa cosa serve per vincere".

Dopo i mesi fuori per l'infortunio e le panchine, adesso Ardon Jashari sta finalmente avendo le sue chance con il Milan. Nelle ultime partite, Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare e dovrebbe essere così anche per la prossima contro la Cremonese.

Il centrocampista è stato uno dei grandi investimenti fatti dal club in estate e piano piano sta dimostrando perché i rossoneri hanno puntato su di lui. 

Jashari ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset in cui sottolinea l'amore verso il Milan e quali sono i suoi obiettivi per questo finale di stagione. Lo svizzero non ha paura dei paragoni importanti: "Ricordo Pirlo e il suo stile di gioco". 

  • "MI SENTO AL 100% ORA"

    Jashari ha confermato di essere in un buon momento e spera di trovare spazio con continuità: "Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite". 

    Sul finale di stagione del Milan: "Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche". 

  • "ALLEGRI SA COSA SERVE PER VINCERE"

    L'ex Brugge ha poi parlato di Massimiliano Allegri: "Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette".

  • "MILAN? UN SOGNO CHE SI È AVVERATO"

    Sull'arrivo nel club rossonero: "Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".

  • "RICORDO PIRLO"

    Jashari poi rivela di essere da sempre stato affascinato dalla Serie A: "In passato ho guardato molto il calcio italiano, in particolare Andrea Pirlo e Roberto Baggio ma ricordo di più Pirlo e il suo stile di gioco".

