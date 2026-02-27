Jashari vuole prendersi il Milan: "Lavoro per giocare di più, ricordo Pirlo e il suo stile di gioco"

Dopo i mesi fuori per l'infortunio e le panchine, adesso Ardon Jashari sta finalmente avendo le sue chance con il Milan. Nelle ultime partite, Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare e dovrebbe essere così anche per la prossima contro la Cremonese.

Il centrocampista è stato uno dei grandi investimenti fatti dal club in estate e piano piano sta dimostrando perché i rossoneri hanno puntato su di lui.

Jashari ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset in cui sottolinea l'amore verso il Milan e quali sono i suoi obiettivi per questo finale di stagione. Lo svizzero non ha paura dei paragoni importanti: "Ricordo Pirlo e il suo stile di gioco".