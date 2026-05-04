Jashari non passa il primo vero esame da vice Modric in Sassuolo-Milan: prestazione insufficiente, delude anche Ricci

Alla vigilia di Milan-Juventus a spiegare le difficoltà incontrate fin qui da Jashari era stato Massimiliano Allegri.

Il tecnico rossonero ha voluto in qualche modo sgombrare il campo dalle voci di una possibile cessione di Jashari, che piacerebbe proprio alla Juventus, definendolo "importante per il Milan del futuro".

"Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari: la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio... Ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro" aveva dichiarato Allegri.

Poi il tecnico prima della partita contro il Sassuolo ha aggiunto: "Jashari è cresciuto molto, purtroppo quel brutto infortunio all'inizio lo ha tenuto fuori tanto. Ha voglia, è curioso, ha tutto il futuro davanti a sé e credo che il Milan abbia fatto un ottimo acquisto".