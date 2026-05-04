Jashari non passa il primo vero esame da vice Modric in Sassuolo-Milan: prestazione insufficiente, delude anche Ricci

Il Milan rischia di pagare a caro prezzo l'assenza di Luka Modric nelle ultime giornate di campionato.
Al momento infatti non sembra esserci un giocatore in grado di sostituire, almeno in parte, il campione croato nel cuore del centrocampo rossonero.
Contro il Sassuolo ci ha provato Ardon Jashari, ovvero colui che la scorsa estate era stato acquistato proprio per occupare quel ruolo. Ma le risposte non sono state positive.
E anche Samuele Ricci, subentrato al suo posto nella ripresa, non ha fatto meglio.