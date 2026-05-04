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Jashari MilanGetty Images
Lelio Donato

Jashari non passa il primo vero esame da vice Modric in Sassuolo-Milan: prestazione insufficiente, delude anche Ricci

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Sassuolo vs Milan

Allegri lo ha schierato titolare al posto di Luka Modric ma Jashari è apparso spaesato e ancora troppo timido. Da un suo pallone perso parte l'azione del primo goal del Sassuolo.

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Il Milan rischia di pagare a caro prezzo l'assenza di Luka Modric nelle ultime giornate di campionato.

Al momento infatti non sembra esserci un giocatore in grado di sostituire, almeno in parte, il campione croato nel cuore del centrocampo rossonero.

Contro il Sassuolo ci ha provato Ardon Jashari, ovvero colui che la scorsa estate era stato acquistato proprio per occupare quel ruolo. Ma le risposte non sono state positive.

E anche Samuele Ricci, subentrato al suo posto nella ripresa, non ha fatto meglio.

  • IL PALLONE PERSO SUL GOAL DEL SASSUOLO

    La partita di Jashari contro il Sassuolo è iniziata subito in salita.

    Dopo pochi minuti infatti il centrocampista rossonero è stato letteralmente travolto dalla maggiore fisicità di Thorstvedt.

    Il giocatore del Sassuolo ùha strappato di forza il pallone a Jashari senza però commettere fallo e ha dato il via all'azione del goal di Berardi.

    Un'ingenuità grave che ha probabilmente condizionato anche il resto della sua prestazione.

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  • UNA PRESTAZIONE INSUFFICIENTE

    Jashari, alla sesta presenza da titolare in Serie A, è apparso spaesato in mezzo al campo.

    E soprattutto non è mai riuscito a dettare il ritmo del gioco come si chiede al regista di una grande squadra.

    Il paragone con un campionissimo come Luka Modric, che peraltro ha quasi vent'anni in più di Jashari, sarebbe ingeneroso per chiunque.

    Ma di certo il primo vero esame da vice del croato non è stato superato. La prestazione dell'ex Brugge infatti è stata ampiamente insufficiente, come peraltro quella di quasi tutti i compagni.

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  • COSA HA DETTO ALLEGRI SU JASHARI

    Alla vigilia di Milan-Juventus a spiegare le difficoltà incontrate fin qui da Jashari era stato Massimiliano Allegri.

    Il tecnico rossonero ha voluto in qualche modo sgombrare il campo dalle voci di una possibile cessione di Jashari, che piacerebbe proprio alla Juventus, definendolo "importante per il Milan del futuro".

    "Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari: la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio... Ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro" aveva dichiarato Allegri.

    Poi il tecnico prima della partita contro il Sassuolo ha aggiunto: "Jashari è cresciuto molto, purtroppo quel brutto infortunio all'inizio lo ha tenuto fuori tanto. Ha voglia, è curioso, ha tutto il futuro davanti a sé e credo che il Milan abbia fatto un ottimo acquisto".

  • MALE ANCHE RICCI

    Jashari alla vigilia di Sassuolo-Milan veniva dato in ballottaggio con Samuele Ricci.

    L'ex Torino d'altronde ha spesso agito da regista sia con i granata che in Nazionale, mentre finora è stato utilizzato da Allegri prevalentemente come mezzala.

    Ricci contro il Sassuolo è subentrato al posto di Jashari quando il risultato era ormai compromesso e col Milan in dieci, ma di certo non ha brillato particolarmente. Anzi.

    La sensazione è che il suo ruolo sia proprio quello di mezzala che gli permette di inserirsi ed avere maggiore libertà.

    Resta il fatto che nelle ultime tre giornate Allegri dovrà trovare una soluzione adeguata per sopperire all'assenza di Modric e blindare un posto in Champions che sembrava ormai certo solo poche settimane fa.

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