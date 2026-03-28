Jashari e la chiamata di Ibrahimovic: "Mi tremava la voce, il Brugge non voleva cedermi ma come fai a rifiutare il Milan?"

Ardon Jashari ha voluto fortemente vestire la maglia del Milan e ce l'ha fatta dopo una trattativa durata quasi tutta l'estate tra il Brugge e il club rossonero.
Anche di questo ha parlato il centrocampista svizzero nell'intervista rilasciata a Il Foglio; il classe 2000 ha spiegato qual era la posizione della sua ex squadra e ha anche svelato le prime telefonate con Igli Tare e poi Zlatan Ibrahimovic.
Jashari ha anche parlato di Massimiliano Allegri e di quello che l'allenatore rossonero gli chiede di fare in campo.