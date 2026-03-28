Jashari e la chiamata di Ibrahimovic: "Mi tremava la voce, il Brugge non voleva cedermi ma come fai a rifiutare il Milan?"

Lo svizzero ha svelato il retroscena sui primi contatti con il Milan: "Ero in vacanza a Ibiza e mi è suonato il telefono. Ho risposto subito: era Tare e ho capito che il Milan avrebbe fatto di tutto per convincermi".





Poi sulla chiamata di Ibrahimovic invece: "Dieci giorni dopo mi è arrivata la telefonata di Ibrahimovic. Mi ha parlato del progetto, ero emozionato. La voce quasi mi tremava, ma ero pronto e motivato per iniziare una nuova sfida".