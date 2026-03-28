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Jashari Milan desktopGetty Images
Andrea Ajello

Jashari e la chiamata di Ibrahimovic: "Mi tremava la voce, il Brugge non voleva cedermi ma come fai a rifiutare il Milan?"

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Milan
A. Jashari

I retroscena raccontati da Jashari sul trasferimento in estate al Milan e gli obiettivi dello svizzero: "Sono qui per vincere".

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Ardon Jashari ha voluto fortemente vestire la maglia del Milan e ce l'ha fatta dopo una trattativa durata quasi tutta l'estate tra il Brugge e il club rossonero.


Anche di questo ha parlato il centrocampista svizzero nell'intervista rilasciata a Il Foglio; il classe 2000 ha spiegato qual era la posizione della sua ex squadra e ha anche svelato le prime telefonate con Igli Tare e poi Zlatan Ibrahimovic.

Jashari ha anche parlato di Massimiliano Allegri e di quello che l'allenatore rossonero gli chiede di fare in campo.

  • "NON VOLEVANO CEDERMI, MA COME FAI A RIFIUTARE IL MILAN?"

    Jashari ha raccontato il trasferimento dal Brugge al Milan; un'operazione durata molto a lungo: "Avevo finito la stagione con il Bruges vincendo la Coppa ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Il club non voleva assolutamente cedermi, la sua posizione era chiara nei miei confronti. Io parlavo ogni giorno con il mio agente, sapendo del forte interesse del Milan. Volevo trovare una soluzione migliore per entrambi: ma come fai a rifiutare il Milan?"

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  • "MI HA CHIAMATO IBRAHIMOVIC, MI TREMAVA LA VOCE"

    Lo svizzero ha svelato il retroscena sui primi contatti con il Milan: "Ero in vacanza a Ibiza e mi è suonato il telefono. Ho risposto subito: era Tare e ho capito che il Milan avrebbe fatto di tutto per convincermi".


    Poi sulla chiamata di Ibrahimovic invece: "Dieci giorni dopo mi è arrivata la telefonata di Ibrahimovic. Mi ha parlato del progetto, ero emozionato. La voce quasi mi tremava, ma ero pronto e motivato per iniziare una nuova sfida".

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  • "ALLEGRI MI DICE DI INSERIRMI DI PIÙ"

    Su Allegri e ciò che il tecnico rossonero gli chiede: "E' un maestro. Ha grande esperienza, mi dice di inserirmi di più, mi sprona a giocare con intensità e tirare, anche in allenamento. Anche perché negli ultimi anni la mia posizione è molto cambiata".


    Gli obiettivi invece sono chiari: "Sono qui per vincere: per me, la squadra e i tifosi. Vogliamo tornare in Champions League fra le squadre più importanti di Europa. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro, ma questo non ci spaventa".

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