Jashari bocciato, Allegri cambia tutto per Milan-Atalanta: Ricci o Fofana in regia e Loftus-Cheek da mezzala, come cambia il centrocampo

La prestazione di Ardon Jashari contro il Sassuolo non è stata all’altezza delle aspettative, con un errore in avvio che ha indirizzato la partita: una palla persa sotto pressione di Thorstvedt ha avviato l’azione dell’1-0 firmato Berardi.

Lo svizzero, chiamato a sostituire l’infortunato LukaModric, non è riuscito a imporsi né dal punto di vista tecnico né sotto quello caratteriale, fallendo l’occasione di rilancio.

La sua regia è stata poco fluida e la sua prestazione insufficiente, l’ultima di una serie in una stagione condizionata anche dall’infortunio di fine agosto.

Jashari ha collezionato poche sufficienze tra campionato e Coppa Italia e negli ultimi 45 giorni ha giocato appena 28 minuti, con l’ultima da titolare risalente al 15 marzo contro la Lazio, peraltro in un ruolo diverso.