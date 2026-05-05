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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Jashari bocciato, Allegri cambia tutto per Milan-Atalanta: Ricci o Fofana in regia e Loftus-Cheek da mezzala, come cambia il centrocampo

Serie A
Milan vs Atalanta
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Dopo il flop col Sassuolo il Milan ridisegna il centrocampo: Loftus-Cheek verso una maglia da titolare, riflessioni sulla mediana

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Il Milan esce ridimensionato dalla sconfitta contro il Sassuolo e si ritrova costretto a rivedere assetti e gerarchie in vista della delicata sfida con l’Atalanta.

La prestazione offerta a Reggio Emilia ha evidenziato limiti strutturali e individuali, in particolare a centrocampo, dove la prova di Ardon Jashari ha acceso dubbi profondi.

Massimiliano Allegri è chiamato a rilanciare la squadra in pochi giorni e valuta cambi significativi per restituire equilibrio, intensità e qualità a una squadra apparsa troppo fragile.

  • FLOP JASHARI

    La prestazione di Ardon Jashari contro il Sassuolo non è stata all’altezza delle aspettative, con un errore in avvio che ha indirizzato la partita: una palla persa sotto pressione di Thorstvedt ha avviato l’azione dell’1-0 firmato Berardi.

    Lo svizzero, chiamato a sostituire l’infortunato LukaModric, non è riuscito a imporsi né dal punto di vista tecnico né sotto quello caratteriale, fallendo l’occasione di rilancio.

    La sua regia è stata poco fluida e la sua prestazione insufficiente, l’ultima di una serie in una stagione condizionata anche dall’infortunio di fine agosto.

    Jashari ha collezionato poche sufficienze tra campionato e Coppa Italia e negli ultimi 45 giorni ha giocato appena 28 minuti, con l’ultima da titolare risalente al 15 marzo contro la Lazio, peraltro in un ruolo diverso.

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  • ALLEGRI CAMBIA: RICCI O FOFANA IN REGIA

    Alla luce di queste difficoltà, Allegri riflette su un cambio in cabina di regia. Ricci si candida per una maglia da titolare davanti alla difesa, ma prende quota anche l’ipotesi Fofana.

    Il centrocampista francese garantirebbe maggiore fisicità ed esperienza, caratteristiche ritenute fondamentali in una sfida delicata come quella contro l’Atalanta.

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  • EFFETTO DOMINO E LOFTUS-CHEEK TITOLARE

    L’eventuale arretramento di Fofana in cabina di regia aprirebbe spazio a Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala destra.

    Il centrocampista inglese potrebbe garantire presenza fisica e inserimenti, caratteristiche necessarie in un centrocampo che ha perso brillantezza.

    Allegri scioglierà i dubbi nei prossimi allenamenti a Milanello, ma l’orientamento è chiaro: affidarsi a giocatori più strutturati per affrontare una fase in cui il margine d’errore è ridotto al minimo.


  • POCHI GOAL E POCHE IDEE

    Oltre ai problemi individuali, emerge una crisi collettiva. Il Milan ha segnato una sola volta nelle ultime cinque partite e contro il Sassuolo ha centrato lo specchio della porta una sola volta.

    La manovra è apparsa lenta e prevedibile, con un contributo insufficiente dagli esterni e nullo da parte degli attaccanti. In questo contesto, la scelta del regista diventa centrale per ridare fluidità e ritmo al gioco.

    La bocciatura di Jashari, maturata sul campo e confermata dalle analisi dei principali quotidiani sportivi, spinge Allegri verso soluzioni più affidabili per evitare ulteriori passi falsi nella corsa alla Champions League, a tre giornate dal termine.


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