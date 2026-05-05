Jashari bocciato, Allegri cambia tutto per Milan-Atalanta: Ricci o Fofana in regia e Loftus-Cheek da mezzala, come cambia il centrocampo

Il Milan esce ridimensionato dalla sconfitta contro il Sassuolo e si ritrova costretto a rivedere assetti e gerarchie in vista della delicata sfida con l’Atalanta.
La prestazione offerta a Reggio Emilia ha evidenziato limiti strutturali e individuali, in particolare a centrocampo, dove la prova di Ardon Jashari ha acceso dubbi profondi.
Massimiliano Allegri è chiamato a rilanciare la squadra in pochi giorni e valuta cambi significativi per restituire equilibrio, intensità e qualità a una squadra apparsa troppo fragile.