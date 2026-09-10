James Rodriguez non giocherà con l'Avellino: sogno svanito, accordo con l'Atletico Nacional

Dietro all'accordo tra il club e il calciatore ci sarebbe anche l'appoggio del presidente della Colombia, Abelardo De La Espriella, che avrebbe mediato per agevolare gli aspetti fiscali e far sì che James giochi per la squadra più titolata del paese.

Dopo una deludente avventura ai Mondiali, Rodriguez è stato accostato a diversi club in Brasile, Messico e Stati Uniti, fino alla suggestione Avellino. Gli irpini hanno presentato due offerte alla stella, entrambe rifiutate. Il Nacional potrebbe essere la sua quattordicesima squadra in una carriera in cui spicca soprattutto la chiamata del Real Madrid e quella del Bayern Monaco.