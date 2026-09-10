È sempre più lontano dall’avverarsi il sogno dell’Avellino di portare in Italia James Rodriguez. Il trequartista colombiano è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Nacional di Medellín. Come riportato in Colombia, il numero 10 starebbe definendo gli ultimi dettagli per la firma del contratto.
(C)Getty Images
James Rodriguez non giocherà con l'Avellino: sogno svanito, accordo con l'Atletico Nacional
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NIENTE AVELLINO, JAMES TORNA IN COLOMBIA
Dietro all'accordo tra il club e il calciatore ci sarebbe anche l'appoggio del presidente della Colombia, Abelardo De La Espriella, che avrebbe mediato per agevolare gli aspetti fiscali e far sì che James giochi per la squadra più titolata del paese.
Dopo una deludente avventura ai Mondiali, Rodriguez è stato accostato a diversi club in Brasile, Messico e Stati Uniti, fino alla suggestione Avellino. Gli irpini hanno presentato due offerte alla stella, entrambe rifiutate. Il Nacional potrebbe essere la sua quattordicesima squadra in una carriera in cui spicca soprattutto la chiamata del Real Madrid e quella del Bayern Monaco.
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