James Rodriguez all'Avellino, la folle trattativa è decollata: il colombiano può giocare in Serie B con Nesta allenatore

James Rodriguez ha compiuto 35 anni lo scorso luglio e nella scorsa stagione ha giocato in MLS, col Minnesota United.

Precedentemente ha vestito la maglia del Club Leon dopo le esperienze non particolarmente brillanti con Santos e un breve ritorno in Europa al Rayo Vallecano.

Buoni i numeri nel 2022/23 con l'Olympiacos quando aveva messo insieme diciassette presenze segnando cinque goal e fornendo altrettanti assist.

In carriera James Rodriguez ha giocato per alcuni dei più importanti club europei tra cui Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern Monaco.

Nel suo ricco palmares figurano due Champions League, due campionati tedeschi, due spagnoli e l'Europa League vinta col Porto oltre a molti altri trofei.