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James Rodriguez Getty
Lelio Donato

James Rodriguez all'Avellino, la folle trattativa è decollata: il colombiano può giocare in Serie B con Nesta allenatore

Calciomercato
Avellino

Il colombiano, attualmente svincolato, sarebbe vicinissimo all'Avellino. James Rodriguez avrebbe già parlato con Alessandro Nesta. Cosa manca per il clamoroso colpo che può cambiare le gerarchie della Serie B.

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La notizia lanciata da 'Marca' ha del clamoroso: James Rodriguez può venire in Italia.

Ma il colombiano, attualmente svincolato, non giocherebbe in Serie A bensì in Serie B con la maglia dell'Avellino.

La trattativa tra le parti sarebbe ormai in fase avanzata tanto che Alessandro Nesta, tecnico degli irpini, avrebbe parlato con James Rodriguez.

Ma cosa manca per chiudere la clamorosa operazione?

  • LA TRATTATIVA

    Secondo quanto riporta 'Marca' la trattativa tra James Rodriguez e l'Avellino è in fase avanzata.

    Il colombiano vuole tornare a giocare in Europa ed è attualmente svincolato, dunque il club irpino può tesserarlo.

    James avrebbe parlato più volte al telefono con Alessandro Nesta, tecnico dell'Avellino che spinge per averlo a disposizione.

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  • COSA MANCA

    Per chiudere quella che sarebbe un'operazione clamorosa manca davvero poco.

    Le parti devono ancora concordare gli ultimi dettagli economici del contratto di James Rodriguez.

    Poi si potrà procedere con le firme e l'ufficialità. Il colombiano è così pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

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  • L'IMPATTO IN SERIE B

    Il possibile sbarco di James Rodriguez all'Avellino sconvolgerebbe le gerarchie del campionato di Serie B.

    La formazione irpina, attualmente quinta con sei punti conquistati nelle prime tre giornate, punta alla promozione.

    Un obiettivo che si avvicinerebbe sensibilmente grazie all'immensa qualità che porterebbe James Rodriguez nella rosa di Nesta.

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  • UNA CARRIERA AL TOP TRA REAL MADRID E BAYERN MONACO

    James Rodriguez ha compiuto 35 anni lo scorso luglio e nella scorsa stagione ha giocato in MLS, col Minnesota United.

    Precedentemente ha vestito la maglia del Club Leon dopo le esperienze non particolarmente brillanti con Santos e un breve ritorno in Europa al Rayo Vallecano.

    Buoni i numeri nel 2022/23 con l'Olympiacos quando aveva messo insieme diciassette presenze segnando cinque goal e fornendo altrettanti assist.

    In carriera James Rodriguez ha giocato per alcuni dei più importanti club europei tra cui Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern Monaco.

    Nel suo ricco palmares figurano due Champions League, due campionati tedeschi, due spagnoli e l'Europa League vinta col Porto oltre a molti altri trofei.

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