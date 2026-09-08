James Rodriguez all'Avellino, la folle trattativa è decollata: il colombiano può giocare in Serie B con Nesta allenatore

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
La notizia lanciata da 'Marca' ha del clamoroso: James Rodriguez può venire in Italia.
Ma il colombiano, attualmente svincolato, non giocherebbe in Serie A bensì in Serie B con la maglia dell'Avellino.
La trattativa tra le parti sarebbe ormai in fase avanzata tanto che Alessandro Nesta, tecnico degli irpini, avrebbe parlato con James Rodriguez.
Ma cosa manca per chiudere la clamorosa operazione?