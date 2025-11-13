Italiano deve fare i conti con gli infortuni di Cambiaghi e Rowe: da Dominguez a Bernardeschi, chi può giocare nell'attacco del Bologna

Un’altra alternativa porta il nome di Federico Bernardeschi: arrivato in estate come vice Orsolini, il classe 1994 è stato quasi sempre impiegato da Vincenzo Italiano, seppur - nella maggior parte dei casi - a gara in corso.

Togliere il posto al numero 7 rossoblù è, al momento, un’impresa quasi impossibile. Le assenze di Cambiaghi e Rowe, però, aprono all’ex Fiorentina e Juventus una chance importante per mettersi in mostra.

Bernardeschi, del resto, ha già giocato più volte sulla sinistra in carriera, e non è da escludere che Italiano decida di puntare su di lui come esterno mancino. Inoltre, il fitto calendario post-sosta - con ben otto partite in meno di un mese, una ogni tre giorni di media - potrebbe spingere l’allenatore a valorizzare al massimo la sua esperienza e duttilità.