Italiano deve fare i conti con gli infortuni di Cambiaghi e Rowe: da Dominguez a Bernardeschi, chi può giocare nell'attacco del Bologna

L’ultimo atto di Serie A prima della sosta per le Nazionali ha regalato grande entusiasmo al Bologna, grazie al successo casalingo per 2-0 contro il Napoli di Antonio Conte.
Nonostante il quinto posto in classifica e i soli tre punti di distanza dalla vetta, occupata da Inter e Roma, i rossoblù devono però fare i conti anche con notizie meno positive.
Tra i pali mancherà Lukasz Skorupski, fermo per almeno un mese e mezzo, mentre in attacco Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, entrambi ai box per almeno tre settimane.
Chi prenderà dunque posto sull’out di sinistra nel 4-2-3-1 del tecnico siciliano? Ecco le possibili soluzioni studiate da Italiano.