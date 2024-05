Italiano e la Fiorentina ai saluti? Cosa lascerebbe ai viola dopo tre stagioni

Il rapporto tra Italiano e la Fiorentina potrebbe interrompersi a fine stagione, dopo tre anni di consolidamento dell'esperienza europea.

Altra delusione proprio sul più bello per la Fiorentina, sconfitta ad Atene dall'Olympiacos nell'ultimo atto di Conference League: una rete di El Kaabi al 116' del secondo tempo supplementare ha spezzato i sogni di gloria della formazione viola.

Un epilogo tremendo per l'intera piazza e per Vincenzo Italiano, il cui prosieguo a Firenze è tutt'altro che scontato: il recupero del match valido per il 29° turno di Serie A sul campo dell'Atalanta di domenica prossima potrebbe coincidere con la sua ultima presenza sulla panchina della squadra toscana.

Il futuro del 46enne tecnico resta infatti in forte bilico, a maggior ragione alla luce di questa nuova battuta d'arresto che rischia di porre la parola fine su un'avventura iniziata nel 2021.