Italia-Venezuela, cosa succede al 90' in caso di parità? Ci sono i supplementari e i rigori?

Cosa succede se l'Italia e il Venezuela sono ferme sul punteggio di parità al termine del secondo tempo? Il regolamento.

La prima amichevole di marzo è ormai alle porte: giovedì 21 l'Italia di Luciano Spalletti sfida il Venezuela a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, in attesa di replicare domenica sera contro l'Ecuador, altra nazionale sudamericana.

DOVE VEDERE ITALIA-VENEZUELA IN TV E STREAMING

Si tratta di due amichevoli inserite in una specie di tournée a cui è stata invitata l'Italia, che ha deciso di sobbarcarsi le tante ore di volo verso gli USA in modo da poter proseguire il proprio percorso di preparazione agli Europei in programma in Germania in estate.

La gara tra Italia e Venezuela, che essendo amichevole non mette punti in palio, prenderà il via alle ore 22.00 orario italiano: a Fort Lauderdale saranno invece le ore 17.00. Ad arbitrare la sfida sarà Rubiel Vazquez, fischietto statunitense.

Ma che cosa succederà in caso di parità al 90'? Ci sono i tempi supplementari e i calci di rigore? Il regolamento della partita di questa sera.