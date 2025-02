Italia-Ungheria Under 18 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole tra le nazionali Under 18 di Italia e Spagna allo stadio Viviani di Potenza: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle 18:30, lo Stadio Comunale 'Alfredo Viviani' di Potenza ospiterà la sfida tra la Nazionale Italiana Under 18 e i pari età dell'Ungheria.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Spagna nel mese di gennaio, la selezione italiana U18 si prepara a scendere nuovamente in campo per affrontare la rappresentativa ungherese in un test amichevole.

Per l'occasione, il commissario tecnico Daniele Franceschini ha selezionato 22 giocatori, tutti classe 2007. La squadra si ritroverà a Potenza domenica 23 febbraio per iniziare la preparazione in vista della partita.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Italia-Ungheria Under 18: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.