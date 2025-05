Italia Under 17-Portogallo, dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Da definire vs Portogallo U17

Superato il girone, l'Italia Under 17 affronta il Portogallo in semifinale dopo averlo battuto nella finale del torneo vinta nel 2024.

Di nuovo il Portogallo, un anno dopo. L'Italia Under 17 ha conquistato il primo posto nel proprio girone dell'Europeo, assicurandosi un posto nelle semifinali della competizione giovanile di cui è Campione in carica.

Nel 2024 l'Italia riuscì a battere proprio il Portogallo laureandosi Campione dell'Europeo Under 17. L'obiettivo è il medesimo, ma prima dovrà nuovamente superare la squadra lusitana in semifinale ed eventualmente anche una tra Belgio e Francia in finale, attualmente impegnate nell'altra semifinale.

Ancora due partite separano l'Italia Under 17 dalla vittoria dell'Europeo 2025: ma saranno disponibili per la visione anche in diretta tv e streaming?