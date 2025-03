Italia U21-Danimarca U21 1-1: Prati risponde a Sorensen, ma la vittoria non arriva

Dopo la sconfitta contro l'Olanda, l'Italia di Nunziata ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca. A giugno ci saranno gli Europei Under 21.

Non è stato un marzo positivo per l'Italia Under 21, che dopo aver subito una sconfitta per 3-2 contro l'Olanda nonostante fosse in vantaggio di dieci uomini, deve ora fare i conti con un pareggio non troppo esaltante contro la Danimarca, passata in vantaggio e dunque recuperata dagli azzurri qualche minuto più tardi.

A tre mesi dagli Europei Under 21, la squadra di Nunziata è ancora lontana dall'essere al top, con il ct dell'Italia consapevole di dover lavorare sodo per poter permettere alla sua Nazionale di presentarsi alla competizione con probabilità di far bene, dopo edizioni su edizioni deludenti.

Venendo alla partita, nonostante le reti siano entrambe arrivate nel primo tempo, la ripresa ha visto l'Italia più volte vicina al goal del vantaggio, dopo aver al contrario sfiorato di subire in più occasioni nei primi 45 di gioco.

Zanotti e Prati hanno permesso alla Danimarca di costruire il vantaggio con Sorensen, servito da Jorgensen, mentre al 37' lo stesso Prati si è riscattato dopo il pasticcio sull'1-0 ospite riuscendo a battere Jumgdal con una grande conclusione al volo dalla lunga distanza.