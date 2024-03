Italia Under 19-Georgia dove vederla: sito FIGC, Youtube, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Terzo match di qualificazione all'Europeo Under 19, Italia a punteggio pieno: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Procede a gonfie vele il cammino dell'Italia Under 19. Dopo aver battuto Scozia e Repubblica Ceca nei primi due incontri di qualificaziona all'Europeo 2024, previsto la prossima estate, la squadra di Corradi sfida ora la Georgia.

Inserita nel gruppo 5 e trascinata dal fenomenale Pafundi, l'Italia è a un passo dallo strappare il pass per gli Europei. Nel match contro la Georgia, di fatto, basterà il pareggio per poter partecipare al torneo previsto in Irlanda del Nord.

Nonostante sia Campione in carica, come da regolamento l'Italia non è qualificata di diritto alla fase finale dell'Europeo nordirlandese, in cui è già presente solamente la stessa rappresentativa padrona di casa. Attualmente la squadra azzurra si trova a sei punti, mentre Georgia e Repubblica Ceca a tre.

In questa pagina le info su Italia Under 19-Georgia Under 19: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.