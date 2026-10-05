Italia-Turchia 3-1, pagelle e tabellino: Scamacca ritrova il goal in azzurro, promossi Doumbia e Vergara, Calafiori decisivo, Pio Esposito segna ancora

L'Italia batte per 3-1 la Turchia a Bologna e fa un altro passo verso i quarti di Nations League scavalcando il Belgio al secondo posto. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. In mezzo il momentaneo pareggio di Simsir.

Il successo garantisce alla nostra Nazionale almeno il terzo posto che vale la possibilità di presentarsi come testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni dei prossimi Europei.

Mancini ne cambia nove rispetto al pareggio di Parigi confermando solo Donnarumma e Bastoni. Ovvio quindi che gli Azzurri ci mettano un po' a trovare gli automatismi giusti. La Turchia, priva tra gli altri di Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler, però è davvero poca cosa.

L'Italia così sblocca il risultato già al 26' quando Scamacca raccoglie un cross dalla destra di Di Lorenzo e calcia al volo sotto la traversa, mentre gli uomini di Montella non si rendono mai pericolosi fino all'intervallo.

All'inizio della ripresa Doumbia sfiora il raddoppio ma la Turchia cresce e trova il pareggio con Simsir, che sfrutta al meglio una discesa sulla destra dello juventino Celik. Poco dopo ci pensa Calafiori, subentrato al posto di Ruggeri, a riportare subito avanti l'Italia di testa su punizione di Barella.

Nel finale timbra ancora il cartellino pure Pio Esposito che mette il piede su un tiro di Romano e chiude la partita.