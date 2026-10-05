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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Lelio Donato

Italia-Turchia 3-1, pagelle e tabellino: Scamacca ritrova il goal in azzurro, promossi Doumbia e Vergara, Calafiori decisivo, Pio Esposito segna ancora

UEFA Nations League A
Italia vs Turchia
Match report
Italia
Turchia

Importante vittoria per l'Italia che batte per 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Scamacca sblocca il risultato nel primo tempo, poi ci pensa Calafiori che rimette le cose a posto dopo il momentaneo pareggio di Simsir. Nel finale segna anche Pio Esposito.

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L'Italia batte per 3-1 la Turchia a Bologna e fa un altro passo verso i quarti di Nations League scavalcando il Belgio al secondo posto. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. In mezzo il momentaneo pareggio di Simsir.

Il successo garantisce alla nostra Nazionale almeno il terzo posto che vale la possibilità di presentarsi come testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni dei prossimi Europei.

Mancini ne cambia nove rispetto al pareggio di Parigi confermando solo Donnarumma e Bastoni. Ovvio quindi che gli Azzurri ci mettano un po' a trovare gli automatismi giusti. La Turchia, priva tra gli altri di Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler, però è davvero poca cosa.

L'Italia così sblocca il risultato già al 26' quando Scamacca raccoglie un cross dalla destra di Di Lorenzo e calcia al volo sotto la traversa, mentre gli uomini di Montella non si rendono mai pericolosi fino all'intervallo.

All'inizio della ripresa Doumbia sfiora il raddoppio ma la Turchia cresce e trova il pareggio con Simsir, che sfrutta al meglio una discesa sulla destra dello juventino Celik. Poco dopo ci pensa Calafiori, subentrato al posto di Ruggeri, a riportare subito avanti l'Italia di testa su punizione di Barella.

Nel finale timbra ancora il cartellino pure Pio Esposito che mette il piede su un tiro di Romano e chiude la partita.

  • PAGELLE ITALIA-TURCHIA

    Di Lorenzo (6.5) crossa la palla per Scamacca (7) che segna un grande goal. Maldini (6) si vede poco, fa meglio Vergara (6.5) che però si perde Simsir in occasione del momentaneo pareggio. Doumbia (6.5) ci mette energia, Calafiori (6.5) entra e la risolve su assist di Barella (6.5).

    Celik (6.5) soffre un po' dietro ma mette dentro il pallone del pareggio, Kabak (5) e Bardakci (5) troppo morbidi, Simsir (6.5) trova la rete, Kahveci (6.5) sempre acceso.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6.5 (55' Kayode 5.5), Mancini 6, Bastoni 6, Ruggeri 6 (56' Calafiori 6.5); Barella 6.5 (70' Tonali 6), Romano 6, Doumbia 6.5; Vergara 6.5 (84' Frattesi sv), Scamacca 7 (56' P.Esposito 7), Maldini 6. Ct: Mancini

    TURCHIA (3-4-2-1): Çakir 6; Çelik 6.5, Kabak 5, Bardakci 5; Kadioglu 6 (89' Aydin sv), Özcan 6, Yüksek 5.5 (79' Akturkoglu 6), Elmali 6.5; Kahveci 6.5 (70' Elmaz 6), Simsir 6.5 (71' Fakili 6); Akgun 5.5 (89' Gul sv). Ct. Montella

  • TABELLINO ITALIA-TURCHIA

    ITALIA-TURCHIA 3-1

    Marcatori: 26' Scamacca, 61' Simsir, 65' Calafiori, 87' P.Esposito

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6.5 (55' Kayode 5.5), Mancini 6, Bastoni 6, Ruggeri 6 (56' Calafiori 6.5); Barella 6.5 (70' Tonali 6), Romano 6, Doumbia 6.5; Vergara 6.5 (84' Frattesi sv), Scamacca 7 (56' P.Esposito 7), Maldini 6. Ct: Mancini

    TURCHIA (3-4-2-1): Çakir 6; Çelik 6.5, Kabak 5, Bardakci 5; Kadioglu 6 (89' Aydin sv), Özcan 6, Yüksek 5.5 (79' Akturkoglu 6), Elmali 6.5; Kahveci 6.5 (70' Elmaz 6), Simsir 6.5 (71' Fakili 6); Akgun 5.5 (89' Gul sv). Ct. Montella

    Arbitro: Marciniak (Pol)

    Ammoniti: Scamacca, Ruggeri, Celik, Bardakci

    Espulsi: Nessuno

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