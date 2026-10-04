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Lelio Donato

Italia-Turchia può essere l'occasione di Scamacca: titolare dopo un anno per tenersi il posto in Nazionale?

UEFA Nations League A
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Italia vs Turchia
Turchia

Gianluca Scamacca dovrebbe partire titolare contro la Turchia, cosa che in Nazionale non succede da quasi un anno. L'attaccante dell'Atalanta deve sfruttare l'occasione per recuperare terreno nelle gerarchie di Mancini.

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Italia-Turchia può essere l'occasione giusta per rivedere Gianluca Scamacca con la maglia della Nazionale dal 1'.

L'attaccante dell'Atalanta finora non ha mai avuto grande fortuna in azzurro, anche a causa di alcuni gravi infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo.

E ora, con l'esplosione di Pio Esposito, il rischio concreto è che Scamacca possa scendere ulteriormente nelle gerarchie anche perché presto dovrebbe rientrare tra i convocati Mateo Retegui.

  • LE GERARCHIE DI MANCINI IN ATTACCO

    Gianluca Scamacca ha giocato pochissimi minuti nelle prime tre giornate di Nations League.

    Pur essendo sempre convocato da Roberto Mancini, l'attaccante è rimasto in panchina contro il Belgio mentre ha giocato il quarto d'ora in Turchia quando la partita aveva già detto tutto.

    Solo un minuto in campo invece per Scamacca a Parigi, quando il Ct ha schierato contemporaneamente i fratelli Esposito con Moise Kean nel tridente azzurro.

    In questo momento, insomma, le gerarchie di Mancini in attacco sembrano piuttosto chiare e non vedono Scamacca in primissima fila. Ecco perché quella contro la Turchia potrebbe essere l'occasione per cercare di mettersi in mostra.

  • TITOLARE DOPO UN ANNO?

    Gianluca Scamacca peraltro non gioca titolare con l'Italia da quasi un anno.

    L'ultima presenza dal 1' risale addirittura al novembre 2025 quando Gattuso lo scelse come riferimento centrale del suo 4-2-3-1 contro la Moldavia.

    Poi uno spezzone nella disastrosa gara casalinga contro la Norvegia. Scamacca invece ha saltato i playoff Mondiali causa infortunio dunque non c'era a Zenica, gara che è costata la qualificazione agli Azzurri.

    In totale le sue presenze con l'Italia sono 23, ma Scamacca ha segnato solo una volta e addirittura tre anni fa, quando portò in vantaggio la Nazionale a Wembley prima della rimonta inglese del 17 ottobre 2023.

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  • LA CONCORRENZA

    Scamacca, che farà 28 anni a gennaio, non è fin qui mai riuscito a imporsi in Nazionale.

    Un po' per limiti caratteriali, molto a causa di qualche problema fisico di troppo che ne ha pesantemente condizionato la carriera.

    L'esplosione di Pio Esposito, attualmente punto fermo dell'Italia di Roberto Mancini, rischia di togliergli ulteriormente spazio anche perché Scamacca a differenza ad esempio di Moise Kean non sembra compatibile con l'attaccante interista.

    Il tutto senza dimenticare come a questo giro sia rimasto fuori dalle convocazioni Mateo Retegui, ovvero uno che è stato portato in Nazionale proprio da Roberto Mancini che quindi potrebbe richiamarlo appena l'italo-argentino sarà al top della condizione.

    In quel caso a fargli spazio tra i convocati potrebbe essere proprio Scamacca.

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  • IL DUALISMO ALL'ATALANTA

    Scamacca peraltro non è titolare fisso neppure all'Atalanta.

    Maurizio Sarri infatti in questo inizio di stagione lo sta alternando con Krstovic, anche se l'italiano è partito dall'inizio in quattro delle prime cinque giornate di campionato.

    Solo uno il goal segnato da Scamacca, ovvero lo stesso bottino del compagno Krstovic che però ha un minutaggio decisamente inferiore (191' contro 259').

    Nella scorsa stagione invece l'attaccante ha realizzato quattordici reti in tutte le competizioni, raggiungendo la doppia cifra in campionato.

    Il tutto pur saltando parecchie partite a causa dei soliti problemi fisici che lo hanno accompagnato durante la sua carriera.

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