Italia-Turchia può essere l'occasione di Scamacca: titolare dopo un anno per tenersi il posto in Nazionale?

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Italia-Turchia può essere l'occasione giusta per rivedere Gianluca Scamacca con la maglia della Nazionale dal 1'.
L'attaccante dell'Atalanta finora non ha mai avuto grande fortuna in azzurro, anche a causa di alcuni gravi infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo.
E ora, con l'esplosione di Pio Esposito, il rischio concreto è che Scamacca possa scendere ulteriormente nelle gerarchie anche perché presto dovrebbe rientrare tra i convocati Mateo Retegui.