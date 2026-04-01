L'Italia va ai rigori contro la Bosnia senza i rigoristi: nessun azzurro in campo al 120' aveva mai segnato dal dischetto in Serie A

Il giorno dopo una delusione cocente come quella di Bosnia‑Italia, non resta che riflettere a mente lucida su quanto è andato storto.
Il fatto che la Nazionale manchi il Mondiale per la terza volta consecutiva non può essere spiegato con una sola ragione: gli errori accumulati negli anni sono molti e diversi.
Riflettendo sul match, però, il destino degli azzurri è stato deciso dalla lotteria dei rigori, la stessa che cinque anni fa ci aveva permesso di festeggiare un Europeo grazie ai successi contro Spagna e Inghilterra dal dischetto, ma che oggi ha segnato un epilogo opposto e difficile da digerire.
Non si tratta solo di sfortuna: la mancanza di esperienza in campo potrebbe essere uno dei fattori chiave per spiegare quanto accaduto nella triste notte di Zenica.