L'Italia va ai rigori contro la Bosnia senza i rigoristi: nessun azzurro in campo al 120' aveva mai segnato dal dischetto in Serie A

Eppure, guardando alla formazione iniziale, la situazione sembrava ben diversa.

In campo c’erano tutti i giocatori più esperti dagli 11 metri, ciascuno dei quali è stato sostituito da Gattuso durante il match.

Il primo a pagare le conseguenze dell’espulsione di Bastoni è stato Retegui, che tra Serie A e Saudi Pro League ha realizzato 9 dei 10 rigori calciati, quattro dei quali in questa stagione in Arabia.

All’intervallo è uscito Politano, autore di sei marcature dal dischetto su nove tentativi totali in Serie A, mentre a metà del secondo tempo sono stati sostituiti anche Locatelli e Kean (tre gol su quattro rigori ciascuno in Serie A).

L’ultimo a lasciare il campo è stato Barella, che in carriera si era presentato quattro volte dal dischetto in Serie A con il Cagliari, realizzando tre reti.