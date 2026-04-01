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Pio Esposito Bosnia ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

L'Italia va ai rigori contro la Bosnia senza i rigoristi: nessun azzurro in campo al 120' aveva mai segnato dal dischetto in Serie A

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Al termine dei tempi supplementari, nessuno dei giocatori azzurri in campo aveva mai segnato un rigore in Serie A: l’unico a realizzarne uno era Pio Esposito, ma in Serie B.

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Il giorno dopo una delusione cocente come quella di Bosnia‑Italia, non resta che riflettere a mente lucida su quanto è andato storto.

Il fatto che la Nazionale manchi il Mondiale per la terza volta consecutiva non può essere spiegato con una sola ragione: gli errori accumulati negli anni sono molti e diversi.

Riflettendo sul match, però, il destino degli azzurri è stato deciso dalla lotteria dei rigori, la stessa che cinque anni fa ci aveva permesso di festeggiare un Europeo grazie ai successi contro Spagna e Inghilterra dal dischetto, ma che oggi ha segnato un epilogo opposto e difficile da digerire.

Non si tratta solo di sfortuna: la mancanza di esperienza in campo potrebbe essere uno dei fattori chiave per spiegare quanto accaduto nella triste notte di Zenica.

  • LA FORMAZIONE DELL'ITALIA ALLA FINE DEL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

    Considerando l'espulsione di Bastoni e i cinque cambi effettuati da Gattuso, questa è la formazione dell'Italia che ha concluso il secondo tempo supplementare e che ha dunque preso parte ai rigori:

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Gatti, Calafiori; Palestra, Frattesi, Cristante, Tonali, Spinazzola; Esposito.

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  • IN CAMPO MANCANO I RIGORISTI: NESSUNO A SEGNO DAL DISCHETTO IN SERIE A

    Quando è arrivato il momento di scegliere i rigoristi, Gennaro Gattuso si è trovato di fronte a una totale mancanza di esperienza dal dischetto tra i giocatori in campo.

    Tra i presenti, soltanto Pio Esposito aveva segnato un rigore in campionato, ma in Serie B con lo Spezia (1 goal su 2 calciati).

    Cristante ne aveva calciati due, entrambi falliti: il primo con l’Atalanta nel 2017/18, il secondo con la Roma nel 2022/23.

    Tonali è stato l’unico a trovare la rete durante la lotteria contro la Bosnia, pur non avendo mai calciato rigori né in Serie A né in Premier League con il Newcastle.

    A quota zero anche Spinazzola, Frattesi e tutti i difensori: Gatti, Calafiori, Mancini e Palestra.

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  • I CAMBI DI GATTUSO NON AIUTANO: FUORI TUTTI GLI "ESPERTI" DAL DISCHETTO

    Eppure, guardando alla formazione iniziale, la situazione sembrava ben diversa.

    In campo c’erano tutti i giocatori più esperti dagli 11 metri, ciascuno dei quali è stato sostituito da Gattuso durante il match.

    Il primo a pagare le conseguenze dell’espulsione di Bastoni è stato Retegui, che tra Serie A e Saudi Pro League ha realizzato 9 dei 10 rigori calciati, quattro dei quali in questa stagione in Arabia.

    All’intervallo è uscito Politano, autore di sei marcature dal dischetto su nove tentativi totali in Serie A, mentre a metà del secondo tempo sono stati sostituiti anche Locatelli e Kean (tre gol su quattro rigori ciascuno in Serie A).

    L’ultimo a lasciare il campo è stato Barella, che in carriera si era presentato quattro volte dal dischetto in Serie A con il Cagliari, realizzando tre reti.

  • IL RIMPIANTO DEGLI ASSENTI: TUTTI I RIGORISTI AZZURRI

    Guardando più a fondo, l’Italia non è certo sprovvista di rigoristi di livello.

    In tribuna era presente Scamacca, che in Serie A ha realizzato cinque rigori su cinque, ma probabilmente a causa di una condizione non ottimale non è stato rischiato da Gattuso.

    I rimpianti crescono pensando ai non convocati: il più grande cecchino dal dischetto è Berardi, autore di 49 reti su 58 tentativi in Serie A, seguito da Orsolini con 16 su 19. Tra gli esclusi figurano anche Lorenzo Pellegrini (10 centri su 12 rigori) e Federico Bernardeschi (4 su 5).

    Analisi che, col senno di poi, possono sembrare un po’ qualunquiste, ma la mancanza di esperienza - dal dischetto e non solo - resta uno dei fattori principali per cui la Nazionale non ha centrato l’obiettivo e salterà il terzo Mondiale consecutivo.

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