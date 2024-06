L'Italia è mai stata eliminata nel primo turno degli Europei? I precedenti della Nazionale azzurra nel torneo

Euro 2024 sarà l'11° Europeo per l'Italia: competizione che ha regalato gioie e dolori, come nel caso delle due eliminazioni alla fase a gironi.

Pronti, partenza, via. Il countdown per l’inizio del prossimo campionato europeo di calcio sta per terminare, con l’edizione 2024 della competizione che prenderà il via il prossimo 14 giugno.

Quello che si gioca in Germania sarà l’undicesimo campionato Europeo a cui parteciperà l’Italia, che si presenta ai nastri di partenza da campione in carica dopo il successo del 2021.

Campionati europei che hanno sempre regalato gioie e dolori ai colori azzurri: successi brillanti, ma anche delusioni cocenti. Ci sono stati Europei nei quali l’Italia non è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, venendo addirittura eliminata ai gironi: i due precedenti.