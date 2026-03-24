Italia-Irlanda del Nord è in gara secca o andata e ritorno? Il regolamento della semifinale playoff per i Mondiali

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff di qualificazione al Mondiale rappresenta una delle partite più importanti degli ultimi anni per gli azzurri. L'italia si gioca tutto in una notte, con un solo obiettivo: evitare un’altra clamorosa esclusione dopo le recenti delusioni e tornare tra le grandi protagoniste del calcio mondiale.





Negli ultimi anni, infatti, gli azzurri hanno vissuto un paradosso sportivo difficile da spiegare: capace di trionfare a livello europeo, ma allo stesso tempo assente nelle ultime due edizioni dei Mondiali. Uno scenario che ha aumentato la pressione su squadra, staff e ambiente.

La semifinale si gioca su due partite o è una sfida secca? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul regolamento.