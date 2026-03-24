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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Italia-Irlanda del Nord è in gara secca o andata e ritorno? Il regolamento della semifinale playoff per i Mondiali

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
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Irlanda del Nord

Tutto quello che c’è da sapere sul regolamento della semifinale playoff per i Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, se si gioca in gara secca, i tempi supplementari e cosa succede in caso di pareggio.

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La sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff di qualificazione al Mondiale rappresenta una delle partite più importanti degli ultimi anni per gli azzurri. L'italia si gioca tutto in una notte, con un solo obiettivo: evitare un’altra clamorosa esclusione dopo le recenti delusioni e tornare tra le grandi protagoniste del calcio mondiale.


Negli ultimi anni, infatti, gli azzurri hanno vissuto un paradosso sportivo difficile da spiegare: capace di trionfare a livello europeo, ma allo stesso tempo assente nelle ultime due edizioni dei Mondiali. Uno scenario che ha aumentato la pressione su squadra, staff e ambiente.

La semifinale si gioca su due partite o è una sfida secca? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul regolamento.

  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD: GARA SECCA O ANDATA E RITORNO?

    La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord si gioca in gara unica, come le altre semifinali dei vari tabelloni playoff.


    Non è previsto un doppio confronto: niente andata e ritorno, ma una sola partita che decide tutto. Questo rende la sfida molto più imprevedibile, perché non c’è possibilità di rimediare a eventuali errori nella gara di ritorno.

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  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD: GARA DI RITORNO IN CASO DI PARITÀ?

    Se al termine dei 90 minuti il risultato è in parità, il regolamento prevede i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità i calci di rigore.

    Se Italia-Irlanda del Nord quindi dovesse finirà in pareggio al termine dei 90 minuti non ci sarà un'altra gara a campi invertiti per decretare chi passa il turno.


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  • FINALE PLAYOFF MONDIALI: GARA SECCA O ANDATA E RITORNO?

    La semifinale quindi sarà a gara secca senza partita di ritorno, e la finale invece? Anche la finale playoff che decreterà chi si qualifica al Mondiale si disputerà in un'unica partita, senza andata e ritorno.

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IRN