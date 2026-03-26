Italia-Irlanda del Nord, ci sono diffidati tra i giocatori azzurri? Come funziona il regolamento dei cartellini nei playoff mondiali

Primo grande snodo cruciale verso il ritorno ai Mondiali per l'Italia, attesa dalla sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord valida per le semifinali del percorso A dei playoff di qualificazione.

In caso di vittoria, gli azzurri sfiderebbero in trasferta una tra Galles e Bosnia nella finalissima di martedì prossimo, ultimo passo necessario prima degli eventuali festeggiamenti per la conquista di un posto tra le 48 nazionali della rassegna iridata in programma in estate.

In vista della finale, è bene conoscere il quadro dei diffidati: l'Italia ne ha e dunque deve stare attenta a non incappare in squalifiche sanguinose? Come funziona il regolamento dei cartellini.