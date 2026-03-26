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Italia-Irlanda del Nord, ci sono diffidati tra i giocatori azzurri? Come funziona il regolamento dei cartellini nei playoff mondiali

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Italia vs Irlanda del Nord
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Il quadro dei diffidati per quanto riguarda Italia-Irlanda del Nord: come funziona il regolamento e quando vengono azzerate le ammonizioni nei playoff mondiali.

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Primo grande snodo cruciale verso il ritorno ai Mondiali per l'Italia, attesa dalla sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord valida per le semifinali del percorso A dei playoff di qualificazione.

In caso di vittoria, gli azzurri sfiderebbero in trasferta una tra Galles e Bosnia nella finalissima di martedì prossimo, ultimo passo necessario prima degli eventuali festeggiamenti per la conquista di un posto tra le 48 nazionali della rassegna iridata in programma in estate.

In vista della finale, è bene conoscere il quadro dei diffidati: l'Italia ne ha e dunque deve stare attenta a non incappare in squalifiche sanguinose? Come funziona il regolamento dei cartellini.

  • L'ITALIA HA GIOCATORI DIFFIDATI CONTRO L'IRLANDA DEL NORD?

    'Fedina penale' completamente limpida per l'Italia che, a poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro l'Irlanda del Nord, non ha alcun giocatore diffidato tra le proprie fila.

    Ciò significa che non vi sono rischi in merito a eventuali squalifiche frutto di un'ammonizione di troppo alla 'New Balance Arena'.

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  • COME FUNZIONA IL REGOLAMENTO DEI CARTELLINI NEI PLAYOFF MONDIALI

    L'assenza di calciatori diffidati in casa Italia è dovuta al regolamento relativo ai cartellini che, al termine della fase a gironi delle qualificazioni mondiali, sono stati azzerati.

    I diffidati azzurri prima di Italia-Norvegia (ultima sfida del raggruppamento) era tre: Cambiaso, Frattesi e Tonali, di cui soltanto il secondo aveva raccolto dei minuti in campo partendo titolare.

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  • SI PUÒ SALTARE LA FINALE DEI PLAYOFF PER SQUALIFICA?

    L'unico modo per saltare la finale dei playoff contro una tra Galles e Bosnia, dunque, è tramite un cartellino rosso (diretto o per somma di ammonizioni) ricevuto durante la semifinale.

    La squalifica sarebbe valida anche nel caso l'Italia venisse eliminata dall'Irlanda del Nord e risulterebbe da scontare nella 'finalina' prevista dal regolamento contro la perdente dell'altra semifinale.

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