Italia in casa o in trasferta nell'eventuale finale playoff Mondiali? Cosa ha detto il sorteggio con Galles e Bosnia
ITALIA IN CASA O IN TRASFERTA NEI PLAYOFF MONDIALI?
Essendo testa di serie al sorteggio, l'Italia è stata sorteggiata contro l'Irlanda del Nord e giocherà la semifinale playoff in gara secca in casa.
In caso di qualificazione alla finale, gli Azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Galles e Bosnia, sempre in gara unica.
DOVE GIOCHEREBBE L'ITALIA L'EVENTUALE FINALE?
Diverso però il discorso per quanto riguarda l'eventuale finale playoff.
Il sorteggio di Zurigo ha infatti decretato che a giocare la finale in casa sarà la vincente di Galles-Bosnia.
Gli Azzurri, quindi, in caso di successo contro l'Irlanda del Nord, si giocheranno la qualificazione ai Mondiali in trasferta a Cardiff o a Sarajevo.
TABELLONE ITALIA PLAYOFF MONDIALI
SEMIFINALI
Italia-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia
FINALE
Galles/Bosnia-Italia/Irlanda del Nord
