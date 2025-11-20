Pubblicità
Mateo Retegui Italy Moldova
Marco Trombetta

Italia in casa o in trasferta nell'eventuale finale playoff Mondiali? Cosa ha detto il sorteggio con Galles e Bosnia

In caso di accesso alla finale playoff, l'Italia giocherebbe in casa o in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia? Il sorteggio ha già definito percorso e calendario.

  • ITALIA IN CASA O IN TRASFERTA NEI PLAYOFF MONDIALI?

    Essendo testa di serie al sorteggio, l'Italia è stata sorteggiata contro l'Irlanda del Nord e giocherà la semifinale playoff in gara secca in casa.

    In caso di qualificazione alla finale, gli Azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Galles e Bosnia, sempre in gara unica.

  • DOVE GIOCHEREBBE L'ITALIA L'EVENTUALE FINALE?

    Diverso però il discorso per quanto riguarda l'eventuale finale playoff.

    Il sorteggio di Zurigo ha infatti decretato che a giocare la finale in casa sarà la vincente di Galles-Bosnia. 

    Gli Azzurri, quindi, in caso di successo contro l'Irlanda del Nord, si giocheranno la qualificazione ai Mondiali in trasferta a Cardiff o a Sarajevo. 

  • TABELLONE ITALIA PLAYOFF MONDIALI

    SEMIFINALI

    Italia-Irlanda del Nord

    Galles-Bosnia

    FINALE

    Galles/Bosnia-Italia/Irlanda del Nord