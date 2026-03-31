Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
GOAL

Italia fuori dal Mondiale, Gattuso rimane o no? Le ultime sul futuro della Nazionale azzurra

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
G. Gattuso
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Sconfitta ed eliminata dalla Bosnia Erzegovina, l'Italia ancora una volta non giocherà i Mondiali: ora è attesa una decisione per la panchina, con Gattuso ancora in sella o meno.

Pubblicità

Dopo Ventura e Mancini, Gattuso. I playoff condannano anche il tecnico calabrese, ct di un'Italia che per la terza volta consecutiva non parteciperà al Mondiale dopo essere stata eliminata dalla Bosnia Erzegovina, qualificata alla Coppa del Mondo 2026.

Arrivato sulla panchina azzurra nel giugno 2025 dopo l'esonero di Spalletti, per cui è stato decisivo il deludente Europeo, il commissario tecnico deve fare i conti con un'enorme disfatta dopo essere arrivato secondo nel girone di qualificazione alle spalle della Norvegia e aver battuto solamente l'Irlanda del Nord negli spareggi, ma non la Bosnia di Dzeko.

Il team bosniaco ha avuto la meglio sull'Italia, che si lecca le ferite dopo il vantaggio firmato Kean, il rosso diretto a Bastoni per fallo da ultimo uomo, il pareggio di Tabakovic e il k.o ai rigori. E ora?

  • GATTUSO RIMANE CT ORA?

    Nelle prossime ore, se non nei prossimi minuti, Gattuso e l'Italia potrebbero prendere una decisione sul futuro della panchina azzurra in vista della Nations League e delle qualificazioni agli Europei del 2028.

    Per ora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale su una conferma o un addio, ma questa potrebbe giungere a brevissimo.

    In aggiornamento

    • Pubblicità

  • LA PROSSIMA PARTITA

    Tra sei mesi l'Italia giocherà la prima partita della nuova Nations League edizione 2026/2027, contro il Belgio.

    La Nazionale azzurra è stata inserita in un gruppo con Turchia, Francia e lo stesso Belgio, con sfide previste tra settembre e novembre 2026.

    Il commissario tecnico dovrà lavorare con un nuovo gruppo di convocati, tra i reduci dell'eliminazione in terra bosniaca e i nuovi prescelti per ricominciare da zero e puntare a una rinascita non ancora avvenuta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PROSSIMO MONDIALE

    Dopo tre eliminazioni, l'Italia punterà a tornare al Mondiale per l'edizione 2030, ben sedici anni dopo l'ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e ventiquattro dal torneo vinto in Germania.

    I Mondiali 2030 si giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo, con qualificazioni previste a partire dal 2027.

    Essendo il centenario, alcune partite si giocheranno anche in Sudamerica e in particolare in Paraguay, Uruguay e Argentina.

  • I CONVOCATI PER SETTEMBRE

    Dopo la disfatta contro la Bosnia e il mancato Mondiale, lo staff italiano valuterà i giocatori da convocare nei prossimi mesi, soprattutto tra fine agosto e i primi di settembre.

    La lista per affrontare il Belgio il 25 settembre e la Turchia il 29 verrà diramata solamente tra poco meno di sei mesi, con possibili novità assolute dopo il flop dell'eliminazione contro la Bosnia Erzegovina.

  • Pubblicità
    Pubblicità