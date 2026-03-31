Italia fuori dal Mondiale, Gattuso rimane o no? Le ultime sul futuro della Nazionale azzurra

Dopo Ventura e Mancini, Gattuso. I playoff condannano anche il tecnico calabrese, ct di un'Italia che per la terza volta consecutiva non parteciperà al Mondiale dopo essere stata eliminata dalla Bosnia Erzegovina, qualificata alla Coppa del Mondo 2026.

Arrivato sulla panchina azzurra nel giugno 2025 dopo l'esonero di Spalletti, per cui è stato decisivo il deludente Europeo, il commissario tecnico deve fare i conti con un'enorme disfatta dopo essere arrivato secondo nel girone di qualificazione alle spalle della Norvegia e aver battuto solamente l'Irlanda del Nord negli spareggi, ma non la Bosnia di Dzeko.

Il team bosniaco ha avuto la meglio sull'Italia, che si lecca le ferite dopo il vantaggio firmato Kean, il rosso diretto a Bastoni per fallo da ultimo uomo, il pareggio di Tabakovic e il k.o ai rigori. E ora?