Italia-Francia Under 21 dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Italia U21 affronta i pari età della Francia in amichevole: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Staccato il pass per gli Europei di categoria evitando gli insidie che gli spareggi avrebbero potuto riservare, l’Italia Under 21 torna in campo per iniziare il suo cammino verso il torneo continentale che si disputerà il prossimo giugno in Slovacchia.

Lo fa con la prima delle amichevoli in programma, ovvero quella che vedrà gli Azzurrini in campo contro i pari età della Francia.

Un test match importante, contro una squadra forte (che però nel suo girone di qualificazione agli Europei si è piazzata solo seconda alle spalle della Slovenia) che dirà a che punto è il lavoro di Nunziata e dei suoi ragazzi.

Una partita, che precede l’amichevole contro l’Ucraina, che servirà dunque a comprendere qual è l’attuale livello di una rappresentativa che è rimasta imbattuta nel percorso di qualificazione agli Europei (6 vittorie e 4 pareggi) e che ha mostrato un’ottima prolificità offensiva e tanta solidità: 27 i goal segnati a fronte dei soli 4 subiti.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Francia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.