Italia esclusa dal Mondiale, c'è chi punta il dito contro i procuratori: quanto guadagnano? Più di un miliardo negli ultimi cinque anni, Juventus al primo posto

Riprendendo i dati del 2025 la Juventus è quella che ha pagato più commissioni ai procuratori: 32,1 milioni di euro, al secondo posto c'è il Napoli con 24,6 milioni e il gradino più basso del podio è per il Milan che ha speso 22,9 milioni. Le tre società ad aver sfondato il muro dei 100 milioni sommando le spese agli agenti negli ultimi cinque anni sono la Juventus (169,3), l'Inter (128,5) e la Roma, che ha centrato i 100,2 milioni di euro. Analizzando qualche dato e considerando quelli dal 2020 a oggi, i bianconeri hanno versato di commissioni ai procuratori più del doppio del Milan (78,1) e del Napoli (75,9).



