A livello sportivo, quello che è successo ieri sera in Bosnia-Italia, è a tutti gli effetti un dramma. Terzo Mondiale al quale non partecipiamo, rispetto al passato nel torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico (in programma dall'11 giugno al 19 luglio) le nazionali qualificate sono 48. E l'Italia non ci sarà. Dopo il 2018 e il 2022 dobbiamo mettere una croce anche sul 2026: l'ultima partita degli Azzurri a una Coppa del Mondo è stata il 24 giugno 2014; l'ultimo goal l'ha fatto Mario Balotelli. Poi, il vuoto totale. Delusione, amarezza, rabbia. Proprio come ieri sera, quando nel post partita il ct Rino Gattuso si è scusato con un Paese intero, e l'ha fatto con gli occhi lucidi.
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Italia esclusa dal Mondiale, c'è chi punta il dito contro i procuratori: quanto guadagnano? Più di un miliardo negli ultimi cinque anni, Juventus al primo posto
QUANTO GUADAGNANO GLI AGENTI
Il giorno dopo l'eliminazione è tempo di analisi e riflessioni, Gattuso sta valutando anche eventuali dimissioni nonostante la fiducia da parte di Gravina. Sul banco degli imputati per il fallimento dell'Italia, secondo qualcuno, ci sono anche i procuratori sportivi; gli agenti diventati sempre di più protagonisti nelle sessioni di mercato durante le quali curano i trasferimenti dei calciatori da un club all'altro. Secondo l'ultimo report della FIGC, nell'anno solare 2025 i guadagni degli agenti sono superiori di 33 milioni rispetto all'anno precedente: 299,6 milioni tra club di Serie A, Serie B e C; è la cifra più alta degli ultimi otto anni. Considerando gli ultimi cinque, il club hanno versato quasi 1,3 miliardi di euro.
QUALI SONO I CLUB CHE PAGANO DI PIU'
Riprendendo i dati del 2025 la Juventus è quella che ha pagato più commissioni ai procuratori: 32,1 milioni di euro, al secondo posto c'è il Napoli con 24,6 milioni e il gradino più basso del podio è per il Milan che ha speso 22,9 milioni. Le tre società ad aver sfondato il muro dei 100 milioni sommando le spese agli agenti negli ultimi cinque anni sono la Juventus (169,3), l'Inter (128,5) e la Roma, che ha centrato i 100,2 milioni di euro. Analizzando qualche dato e considerando quelli dal 2020 a oggi, i bianconeri hanno versato di commissioni ai procuratori più del doppio del Milan (78,1) e del Napoli (75,9).
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