Nel 2005 la prima sfida tra Azzurri e Tricolor negli Stati Uniti: dai sette calciatori del Palermo a Dainelli e Chiellini, fu un'Italia sperimentale.

Dopo il successo di misura contro il Venezuela a Fort Lauderdale firmato Mateo Retegui, l’Italia di Luciano Spalletti scende in campo questa sera nella seconda amichevole negli Stati Uniti.

Di fronte ci sarà un’altra formazione sudamericana, l’Ecuador. Un altro test per gli Azzurri in vista di Euro 2024, con la possibilità per il commissario tecnico di poter sperimentare sistemi di gioco, varianti e interpreti, come già accaduto contro il Venezuela.

La sfida tra Italia ed Ecuador non sarà un inedito assoluto in terra statunitense. Le due nazionali si sono già affrontate, infatti, nel lontano 2005 proprio a New York, sempre in amichevole.

L'articolo prosegue qui sotto

Una Nazionale, guidata da Marcello Lippi, che affronta la Tricolor dopo l’1-1 contro la Serbia e Montenegro nella sfida disputata a Toronto, in Canada.