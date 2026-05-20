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Conte Mancini GFXGetty Images
Alessandro De Felice

Italia, è sprint per il nuovo ct: Conte torna in pole dopo l'addio al Napoli, Mancini spinge per il ritorno, Allegri e Guardiola sullo sfondo

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Dopo la nomina del nuovo presidente FIGC del 22 giugno sarà scelto il nuovo commissario tecnico degli Azzurri: duello Conte-Mancini, ma non sono escluse sorprese.

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La corsa alla panchina della Nazionale entra nella fase decisiva e il nome più forte resta quello di Antonio Conte. L’ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a tornare alla guida dell’Italia dieci anni dopo l’Europeo del 2016, quando portò gli azzurri fino ai quarti di finale. 

La scelta del nuovo commissario tecnico, però, sarà inevitabilmente legata alle elezioni federali del 22 giugno, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete in corsa per la presidenza Figc. 

Sullo sfondo restano Roberto Mancini, che spinge per un ritorno, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, mentre Pep Guardiola rappresenta il grande sogno evocato negli ambienti federali.

  • L’ITALIA E IL CONTE BIS

    Antonio Conte, dopo le esperienze con Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli, sta per chiudere il suo rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis ed è ora disponibile per una nuova avventura azzurra. 

    Dieci anni fa, lasciando la Nazionale dopo Euro 2016, aveva definito il ruolo del ct “un garage”, spiegando di sentirsi un allenatore da lavoro quotidiano più che da convocazioni ogni tre mesi. Oggi, però, la situazione è cambiata e Conte avrebbe aperto concretamente al ritorno.

    Lo stesso allenatore, secondo La Gazzetta dello Sport, ha confermato la propria disponibilità: “È giusto che il mio nome faccia parte della rosa dei candidati. Sono già stato sulla panchina della Nazionale, conosco l’ambiente”.

    In azzurro aveva collezionato 25 partite con 14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, imponendo rapidamente il suo 3-5-2 e costruendo un gruppo che eliminò la Spagna agli Europei prima dell’eliminazione ai rigori contro la Germania.

    Il quotidiano evidenzia anche come Conte venga considerato l’uomo ideale per restituire identità e compattezza alla squadra dopo le recenti difficoltà, sottolineando che l’Italia vista contro Macedonia e Bosnia non avrebbe avuto, con lui, gli stessi crolli psicologici.

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  • MANCINI RILANCIA: “TORNEREI SUBITO”

    Accanto a Conte, resta fortissima la candidatura di Roberto Mancini. L’ex ct, vincitore dell’Europeo 2021, ha recentemente dichiarato: “Tornerei, perché per un allenatore non c’è cosa più bella che guidare la Nazionale”. 

    Mancini è attualmente legato all’Al Sadd, con cui ha appena conquistato il titolo in Qatar, ma avrebbe già manifestato la volontà di rientrare in federazione.

    La candidatura dell’ex commissario tecnico sta riemergendo con forza. Il Corriere dello Sport parla di una corsa a due con Allegri e sottolinea come Mancini stia cercando di cancellare la frattura del 2023, quando lasciò la Figc accettando l’offerta dell’Arabia Saudita. Il tecnico si sarebbe pentito poco dopo delle dimissioni maturate durante la vacanza a Mykonos e che avrebbe più volte ammesso pubblicamente il rimpianto.

    Secondo il quotidiano, Mancini avrebbe il vantaggio di conoscere profondamente il settore giovanile azzurro, monitorato dopo la mancata qualificazione mondiale del 2022, oltre a essere disposto ad accettare un ingaggio relativamente contenuto, intorno ai due milioni di euro. 

    Pesano anche i risultati ottenuti durante il suo quinquennio: il titolo europeo di Wembley, due terzi posti in Nations League e il record mondiale di 37 partite consecutive senza sconfitte.

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  • IL PESO DEL NUOVO PRESIDENTE FIGC

    La scelta del nuovo CT dipenderà direttamente dalle elezioni federali del 22 giugno. Il voto arriverà a Mondiale già iniziato e con i club ormai vicini alla nuova stagione, elemento che potrebbe incidere sui tempi della decisione.

    Giovanni Malagò starebbe valutando profili di alto livello e la partita per la presidenza si intreccia inevitabilmente con il mercato degli allenatori di Serie A. Allegri, già contattato nel 2018 durante la gestione commissariale Figc-Coni, viene considerato una soluzione naturale per esperienza e capacità di adattamento, qualità ritenute fondamentali per un ct. Gasperini, invece, avrebbe mostrato interesse per una futura esperienza in azzurro.

  • GUARDIOLA ALLENERÀ LA NAZIONALE?

    Tra le ipotesi emerse durante la lunga campagna elettorale federale, La Gazzetta dello Sport inserisce anche Pep Guardiola. Il tecnico catalano sarebbe vicino alla conclusione della sua esperienza al Manchester City, destinato a passare nelle mani di Enzo Maresca.

    La prospettiva di vedere Guardiola sulla panchina dell’Italia viene definita una “suggestione massima”. Il tecnico spagnolo starebbe pensando a una nazionale dopo il Mondiale o al termine dell’Europeo 2028. L’idea azzurra resta complicata, ma continua ad alimentare le fantasie federali.

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  • QUANDO GIOCA L’ITALIA

    In attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, sarà Silvio Baldini a guidare l’Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell’Under 21 porterà diversi giovani, scelta che avrebbe già provocato malumori in Grecia, dove si aspettavano la presenza di tutti i titolari azzurri.

    Tra i convocati dovrebbero esserci Palestra, Pisilli ed Esposito, oltre a Donnarumma, Ruggeri, Scalvini e probabilmente Ricci e Casadei. Le due amichevoli si giocheranno il 2 giugno in Lussemburgo e il 7 giugno a Creta.

    Il nuovo CT debutterà invece in Nations League il 25 settembre contro il Belgio. Successivamente l’Italia affronterà Turchia e Francia nel Gruppo 1 della Lega A. La prima finestra internazionale si chiuderà il 5 ottobre con la sfida casalinga contro la Turchia, mentre a novembre gli azzurri ospiteranno la Francia prima dell’ultima gara in Belgio.

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