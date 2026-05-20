Italia, è sprint per il nuovo ct: Conte torna in pole dopo l'addio al Napoli, Mancini spinge per il ritorno, Allegri e Guardiola sullo sfondo

Antonio Conte, dopo le esperienze con Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli, sta per chiudere il suo rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis ed è ora disponibile per una nuova avventura azzurra.

Dieci anni fa, lasciando la Nazionale dopo Euro 2016, aveva definito il ruolo del ct “un garage”, spiegando di sentirsi un allenatore da lavoro quotidiano più che da convocazioni ogni tre mesi. Oggi, però, la situazione è cambiata e Conte avrebbe aperto concretamente al ritorno.

Lo stesso allenatore, secondo La Gazzetta dello Sport, ha confermato la propria disponibilità: “È giusto che il mio nome faccia parte della rosa dei candidati. Sono già stato sulla panchina della Nazionale, conosco l’ambiente”.

In azzurro aveva collezionato 25 partite con 14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, imponendo rapidamente il suo 3-5-2 e costruendo un gruppo che eliminò la Spagna agli Europei prima dell’eliminazione ai rigori contro la Germania.

Il quotidiano evidenzia anche come Conte venga considerato l’uomo ideale per restituire identità e compattezza alla squadra dopo le recenti difficoltà, sottolineando che l’Italia vista contro Macedonia e Bosnia non avrebbe avuto, con lui, gli stessi crolli psicologici.