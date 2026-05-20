Italia, è sprint per il nuovo ct: Conte torna in pole dopo l'addio al Napoli, Mancini spinge per il ritorno, Allegri e Guardiola sullo sfondo

La corsa alla panchina della Nazionale entra nella fase decisiva e il nome più forte resta quello di Antonio Conte. L’ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a tornare alla guida dell’Italia dieci anni dopo l’Europeo del 2016, quando portò gli azzurri fino ai quarti di finale.
La scelta del nuovo commissario tecnico, però, sarà inevitabilmente legata alle elezioni federali del 22 giugno, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete in corsa per la presidenza Figc.
Sullo sfondo restano Roberto Mancini, che spinge per un ritorno, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, mentre Pep Guardiola rappresenta il grande sogno evocato negli ambienti federali.