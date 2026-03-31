Italia e rigori, una storia complicata: prima della Bosnia tante soddisfazioni. E tanti dolori

L'Italia non giocherà i Mondiali: la lotteria finale dei rigori condanna la rappresentativa di Gattuso, mentre fa festa quella bosniaca, qualificata alla Coppa del Mondo per la seconda volta nella propria storia.

Sconfitta l'Irlanda del Nord in semifinale, la squadra azzurra non ha avuto la meglio sulla squadra di Dzeko, dopo i tempi regolamentari terminati sull'1-1 in seguito al goal di Kean, il rosso a Bastoni per fallo da ultimo uomo e il pari di Tabakovic nella ripresa. I supplementari non hanno portato a modifiche del risultato, tanto che sono stati necessari i rigori che hanno eliminato alla Nazionale azzurra, nuovamente fuori dalla Coppa del Mondo dopo due mancate partecipazioni.

Stavolta i rigori non hanno sorriso all'Italia, che maledice la lotteria finale dagli undici metri dopo le ultime soddisfazioni. L'ultima grande occasione era stata infatti cinque anni fa, quando la Nazionale azzurra vinse l'Europeo proprio in questo modo. Ma si sa, nella storia della rappresentativa non sono mancate le delusioni, come quella del 31 marzo.