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Bosnia ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Italia e rigori, una storia complicata: prima della Bosnia tante soddisfazioni. E tanti dolori

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

L'Italia ha sempre avuto un rapporto molto equilibrato con la lotteria finale dei rigori: contro la Bosnia è arrivata una cocente delusione dopo la gioia dell'Europeo 2021.

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L'Italia non giocherà i Mondiali: la lotteria finale dei rigori condanna la rappresentativa di Gattuso, mentre fa festa quella bosniaca, qualificata alla Coppa del Mondo per la seconda volta nella propria storia.

Sconfitta l'Irlanda del Nord in semifinale, la squadra azzurra non ha avuto la meglio sulla squadra di Dzeko, dopo i tempi regolamentari terminati sull'1-1 in seguito al goal di Kean, il rosso a Bastoni per fallo da ultimo uomo e il pari di Tabakovic nella ripresa. I supplementari non hanno portato a modifiche del risultato, tanto che sono stati necessari i rigori che hanno eliminato alla Nazionale azzurra, nuovamente fuori dalla Coppa del Mondo dopo due mancate partecipazioni.

Stavolta i rigori non hanno sorriso all'Italia, che maledice la lotteria finale dagli undici metri dopo le ultime soddisfazioni. L'ultima grande occasione era stata infatti cinque anni fa, quando la Nazionale azzurra vinse l'Europeo proprio in questo modo. Ma si sa, nella storia della rappresentativa non sono mancate le delusioni, come quella del 31 marzo.

  • ITALIA E RIGORI, LE VITTORIE

    La squadra italiana ha avuto modo di esultare dagli undici metri cinque anni fa, quando come ricordato ebbe la meglio sull'Inghilterra nella finale dell'Europeo itinerante. Nel torneo 2021, spostato di un anno causa covid, l'Italia riuscì a raggiungere la finale dopo la battaglia con la Spagna, anch'essa decisa dagli undici metri.

    Contro la Bosnia non è arrivato il terzo sorriso consecutivo dunque per l'Italia, che precedentemente aveva superato l'Uruguay: parliamo in questo caso, però, della poco considerata Confederations, in cui gli azzurri arrivarono terzi (anno 2013).

    Relativamente ai massimi tornei, l'Italia ha esultato ai rigori anche nel 2012, quando fu l'Inghilterra (ancora lei) a cadere nei quarti dell'Europeo.

    Insieme a Italia-Inghilterra del 2021 la serie di rigori più famosa è sicuramente quella del 2006, in cui gli azzurri superarono la Francia facendo loro la Coppa del Mondo in terra tedesca. Nel 2000, infine, l'Italia riuscì a battere l'Olanda nella semifinale dell'Europeo, perdendo poi in finale contro la Francia.

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  • ITALIA E RIGORI, LE SCONFITTE

    Quando si parla di rigori finali, l'Italia è sempre stata molto equilibrata: a volte perde, a volte vince.

    O almeno, ultimamente. Perchè nelle prime quattro partite decise ai rigori l'Italia non riuscì mai a conquistare il successo: perse la finale terzo-quarto posto dell'Europeo 1980, la semifinale casalinga del Mondiale 1990 contro l'Argentina, i quarti dei Mondiali 1998 contro la Francia, ma soprattutto la finalissima della Coppa del Mondo 1994, conquistata dal Brasile a Pasadena.

    Dopo quattro k.o, l'Italia ha avuto modo di intervallare sconfitte e vittorie ai rigori: le altre disfatte sono state quelle del 2008, nei quarti dell'Europeo contro la Spagna nel, del 2013, sempre contro la Roja ma nelle semifinali della Confederations e infine del 2016, quando la Germania ebbe la meglio nei quarti degli Europei.

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  • SCONFITTE E VITTORIE AI RIGORI: IL DATO

    Vittorie ai rigori: 6

    Sconfitte ai rigori: 8

    Europei: quattro vittorie e tre sconfitte

    Confederations Cup: una vittoria e una sconfitta

    Mondiali: una vittoria e tre sconfitte

    Qualificazioni al Mondiale: 0 vittorie, 1 sconfitta