Italia-Danimarca Under 21 dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, Vivo Azzurro, sito FIGC, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia U21 vs Danimarca U21

L'Italia Under 21 affronta i pari età della Danimarca nell'ultima amichevole prima degli Europei: dove vedere il match in tv e streaming.

Ultima amichevole per l'Italia Under 21 prima della fase finale degli Europei, che andrà in scena il prossimo giugno.

I ragazzi guidati da Carmine Nunziata arrivano dalla sconfitta contro i pari età dell'Olanda, gara persa per 2-1 nonostante la doppia superiorità numerica e con la rete decisiva subita a pochi secondi dalla fine del recupero.

L'articolo prosegue qui sotto

Il ct degli azzurrini si è detto soddisfatto della prestazione, ma non è stato contento dei minuti finali, con alcune disattenzioni che sono costate la sconfitta, episodi decisamente da non replicare in vista dell'Europeo.

Tutto su Italia-Danimarca U21: canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.