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Tonali Italia GallesGetty Images
Francesco Schirru

Galles o Bosnia-Italia, la finale è partita secca o andata e ritorno? Il regolamento playoff per andare al Mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Galles
Bosnia ed Erzegovina

Italia e una tra Bosnia e Galles in finale per provare a qualificarsi al Mondiale: il prossimo 31 del mese si deciderà la squadra che giocherà in Messico, Stati Uniti e Canada.

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  • FINALE IN GARA SECCA O ANDATA E RITORNO?

    Le finalissime playoff per qualificarsi al Mondiale sono in gara secca. L'Italia gioca in trasferta il match decisivo e non avrà un ritorno in casa, come da regolamento.

    Il sorteggio di qualche mese fa ha definito chi avrebbe giocato in casa la finale playoff: non l'Italia, che dovrà sfidare il Galles o la Bosnia fuori casa per conquistare un posto ai prossimi Mondiali.

    Insieme all'Italia giocano la finale playoff anche altre sei squadre europee per tre ulteriori posti, nonchè quattro extra-europee per i due slot finali.

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  • SUPPLEMENTARI E RIGORI

    Qualora la finale tra Italia e Galles o Bosnia dovesse terminare in parità al 90', allora si disputerebbero i supplementari (due tempi da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente i calci di rigore.

    Non sono previste qualificazioni al 90' in caso di pareggio per risultati vari ed eventuali maturati nei gironi di qualificazione: Galles/Bosnia-Italia dovrà avere un vincitore in campo, nei tempi regolamentari, al termine dei supplementari o della lotteria dei rigori.

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  • LE ALTRE FINALI PLAYOFF

    SPAREGGIO A

    Galles/Bosnia-Italia

    SPAREGGIO B

    Svezia-Polonia

    SPAREGGIO C

    Kosovo-Turchia

    SPAREGGIO D

    Irlanda/Repubblica Ceca-Danimarca