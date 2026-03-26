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Galles o Bosnia-Italia, la finale è partita secca o andata e ritorno? Il regolamento playoff per andare al Mondiale
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FINALE IN GARA SECCA O ANDATA E RITORNO?
Le finalissime playoff per qualificarsi al Mondiale sono in gara secca. L'Italia gioca in trasferta il match decisivo e non avrà un ritorno in casa, come da regolamento.
Il sorteggio di qualche mese fa ha definito chi avrebbe giocato in casa la finale playoff: non l'Italia, che dovrà sfidare il Galles o la Bosnia fuori casa per conquistare un posto ai prossimi Mondiali.
Insieme all'Italia giocano la finale playoff anche altre sei squadre europee per tre ulteriori posti, nonchè quattro extra-europee per i due slot finali.
SUPPLEMENTARI E RIGORI
Qualora la finale tra Italia e Galles o Bosnia dovesse terminare in parità al 90', allora si disputerebbero i supplementari (due tempi da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente i calci di rigore.
Non sono previste qualificazioni al 90' in caso di pareggio per risultati vari ed eventuali maturati nei gironi di qualificazione: Galles/Bosnia-Italia dovrà avere un vincitore in campo, nei tempi regolamentari, al termine dei supplementari o della lotteria dei rigori.
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LE ALTRE FINALI PLAYOFF
SPAREGGIO A
Galles/Bosnia-Italia
SPAREGGIO B
Svezia-Polonia
SPAREGGIO C
Kosovo-Turchia
SPAREGGIO D
Irlanda/Repubblica Ceca-Danimarca