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Bosnia-Italia, la finale è partita secca o andata e ritorno? Il regolamento playoff per andare al Mondiale
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FINALE IN GARA SECCA O ANDATA E RITORNO?
Le finalissime playoff per qualificarsi al Mondiale sono in gara secca. L'Italia gioca in trasferta il match decisivo e non avrà un ritorno in casa, come da regolamento.
Il sorteggio di qualche mese fa ha definito chi avrebbe giocato in casa la finale playoff: non l'Italia, che dovrà sfidare la Bosnia fuori casa per conquistare un posto ai prossimi Mondiali.
Insieme all'Italia giocano la finale playoff anche altre sei squadre europee per tre ulteriori posti, nonchè quattro extra-europee per i due slot finali.
SUPPLEMENTARI E RIGORI
Qualora la finale tra Italia e Bosnia dovesse terminare in parità al 90', allora si disputerebbero i supplementari (due tempi da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente i calci di rigore.
Non sono previste qualificazioni al 90' in caso di pareggio per risultati vari ed eventuali maturati nei gironi di qualificazione: Bosnia-Italia dovrà avere un vincitore in campo, nei tempi regolamentari, al termine dei supplementari o della lotteria dei rigori.
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LE FINALI PLAYOFF
SPAREGGIO A
Bosnia-Italia
SPAREGGIO B
Svezia-Polonia
SPAREGGIO C
Kosovo-Turchia
SPAREGGIO D
Repubblica Ceca-Danimarca