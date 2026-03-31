Bosnia-Italia, la finale è partita secca o andata e ritorno? Il regolamento playoff per andare al Mondiale

Le finalissime playoff per qualificarsi al Mondiale sono in gara secca. L'Italia gioca in trasferta il match decisivo e non avrà un ritorno in casa, come da regolamento.

Il sorteggio di qualche mese fa ha definito chi avrebbe giocato in casa la finale playoff: non l'Italia, che dovrà sfidare la Bosnia fuori casa per conquistare un posto ai prossimi Mondiali.

Insieme all'Italia giocano la finale playoff anche altre sei squadre europee per tre ulteriori posti, nonchè quattro extra-europee per i due slot finali.