Italia-Belgio 0-2, pagelle e tabellino: Godts non lo prendono mai, De Bruyne sembra quello del City, che partita De Ketelaere, troppo hype su Romano, Barella ci tradisce

Tanti esperimenti, qualcosa di buono, ma ancora parecchio su cui lavorare. Troppa superiorità in campo tra un Belgio con le idee chiare e un'identità ben precisa e un'Italia all'ennesima ripartenza, con più dubbi che certezze.

I primi 45 minuti, non a caso conclusi con i fischi dell'Olimpico, sono un mezzo disastro. E se non fosse stato per Donnarumma, autore di due-tre parate top level, il passivo sarebbe stato ben più ampio. Godts fa impazzire tutta la difesa azzurra e segna un goal bellissimo, De Bruyne sembra tornato quello dei tempi del Manchester City, disegnando calcio tra le linee.

Nella ripresa la reazione dell'Italia c'è e in campo pare rientrare un'altra squadra, più convinta e determinata. Gli sprint di Cambiaghi portano alla doppia grande occasione di Kean e Pio Esposito, con Lammens sul pezzo. L'illusione però dura poco: il Belgio sa aspettare e sa soprattutto di avere grandissima qualità, anche dalla panchina, da dove si alza Lukebakio, autore del raddoppio in ripartenza.

Il 2-0 del Belgio mette di fatto la parola fine sulla partita: i Diavoli Rossi fanno accademia nel finale, Mancini fa esordire Doumbia e Zoma, ma la strada per la rinascita è ancora in salita.