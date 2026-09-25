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Lelio Donato

Italia-Belgio 0-2, pagelle e tabellino: Godts non lo prendono mai, De Bruyne sembra quello del City, che partita De Ketelaere, troppo hype su Romano, Barella ci tradisce

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

Il Mancini bis comincia con una sconfitta: all'Olimpico passa meritatamente il Belgio, l'Italia è ancora un cantiere aperto.

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Tanti esperimenti, qualcosa di buono, ma ancora parecchio su cui lavorare. Troppa superiorità in campo tra un Belgio con le idee chiare e un'identità ben precisa e un'Italia all'ennesima ripartenza, con più dubbi che certezze.

I primi 45 minuti, non a caso conclusi con i fischi dell'Olimpico, sono un mezzo disastro. E se non fosse stato per Donnarumma, autore di due-tre parate top level, il passivo sarebbe stato ben più ampio. Godts fa impazzire tutta la difesa azzurra e segna un goal bellissimo, De Bruyne sembra tornato quello dei tempi del Manchester City, disegnando calcio tra le linee.

Nella ripresa la reazione dell'Italia c'è e in campo pare rientrare un'altra squadra, più convinta e determinata. Gli sprint di Cambiaghi portano alla doppia grande occasione di Kean e Pio Esposito, con Lammens sul pezzo. L'illusione però dura poco: il Belgio sa aspettare e sa soprattutto di avere grandissima qualità, anche dalla panchina, da dove si alza Lukebakio, autore del raddoppio in ripartenza.

Il 2-0 del Belgio mette di fatto la parola fine sulla partita: i Diavoli Rossi fanno accademia nel finale, Mancini fa esordire Doumbia e Zoma, ma la strada per la rinascita è ancora in salita.

  • PAGELLE ITALIA-BELGIO

    Donnarumma 7; Di Lorenzo 5,5, Mancini 5,5, Coppola 5 (65' Scalvini 5,5), Calafiori 6; Barella 5 (80' Doumbia sv), Romano 5 (65' Frattesi 6), Tonali 6; Cambiaghi 6,5 (80' Zoma sv), Pio Esposito 5,5 (65' Maldini 5,5), Kean 5,5.

    Lammens 6; Castagne 6, Mechele 6,5, Ngoy 6, De Cuyper 6,5; Raskin 6,5 (74' Lavia 6), Tielemans 6, De Bruyne 7 (58' Vanaken 6); Moreira 6,5 (58' Lukebakio 7), De Ketelaere 7 (83' Lukaku sv), Godts 7,5 (83' Fernandez-Pardo sv).

    Donnarumma ci tiene in piedi, specie nel primo tempo. Ad oggi è l'unico vero top player della nostra Nazionale. Da Cambiaghi partono le azioni più pericolose per gli Azzurri, per il resto l'attacco non incide, con due sole grandi occasioni non sfruttate da Kean e Pio Esposito. Godts fa impazzire tutti, soprattutto Di Lorenzo e Coppola. Troppo hype su Romano in settimana, il ragazzo ha indubbiamente talento, ma stasera ha sbagliato tanto e deve ancora crescere nella lettura delle situazioni in mezzo al campo.

    Anche Barella, decisamente di maggiore esperienza, perde un pallone letale che da il là al goal di Lukebakio. Partita di qualità assoluta per De Bruyne, quasi ai livelli di quello ammirato al City. Anche De Ketelaere tra i migliori in campo giocando ancora una volta come punta al posto di Lukaku. Non sbaglia praticamente una scelta.

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  • TABELLINO ITALIA-BELGIO

    Marcatori: 20' Godts, 69' Lukebakio

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola (65' Scalvini), Calafiori; Barella (80' Doumbia), Romano (65' Frattesi), Tonali; Cambiaghi (80' Zoma), Pio Esposito (65' Maldini), Kean. Ct. Mancini

    BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin (74' Lavia), Tielemans, De Bruyne (58' Vanaken); Moreira (58' Lukebakio), De Ketelaere (83' Lukaku), Godts (83' Fernandez-Pardo). Ct. Van Bommel

    Arbitro: Siebert (Ger)

    Ammoniti: Raskin, Moreira, Mancini, Lavia, Fernandez-Pardo, Maldini, Donnarumma, Lukaku

    Espulsi: nessuno

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