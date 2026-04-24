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Udinese v Monza - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Italia ancora fuori dai Mondiali, Nesta: "Mancano i fuoriclasse e i leader come Bonucci e Chiellini"

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Alessandro Nesta, ai microfoni di 'DAZN', spiega: "La nostra Nazionale non ha fuoriclasse ma non può stare in quelle condizioni".

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E' stato uno dei difensori italiani (e non solo) più forti di sempre, un campione che ha scritto pagine memorabili con le maglie di Lazio e Milan, oltre che con quella della Nazionale azzurra.

Alessandro Nesta oggi è un allenatore con esperienze maturate sulle panchine di Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, ma ovviamente non ha dimenticato i suoi trascorsi da calciatore.

Ne ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel corso di "Giorgia's Secret”, il formato ideato e condotto da Giorgia Rossi, nel corso del quale ha analizzato anche il momento che sta vivendo il calcio italiano.

  • "NON SONO MAI STATO CATTIVO"

    "Non sono cattivo e non lo sarò mai. Oggi gli attaccanti parlano bene di me perché non ho mai picchiato nessuno. Solo una volta ho provato a picchiare un avversario, contro l'Austria ai Mondiali, e mi sono rotto crociato, menisco e collaterale. Non avevo proprio la cattiveria per picchiare".

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  • "PRIMA AVEVAMO PIU' FAME"

    "Adesso tutti si chiedono perché non abbiamo più i giocatori di prima, ma secondo me è il caso. Quando tanti campioni nascono negli stessi anni e si crea una generazione come la nostra, si vincono i Mondiali. C'è stato un momento quando avevo 14 anni che volevo smettere, giocare tutti i giorni a quell'età è un sacrificio. I ragazzi oggi hanno troppe più cose di noi. Noi avevamo più fame, più ambizione, anche una volta raggiunto un risultato buono si cercava uno migliore, mentre oggi ci si accontenta".

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  • "VOLEVO SUPERARE THURAM"

    "Ricordo che guardavo il televideo, dove c'erano le statistiche dei recuperi palla e Thuram era sempre in testa. Io ogni domenica volevo superarlo e pensavo a quanti ne avrebbe fatti lui e quanti me ne servivano. Ero malato, ho giocato in una Serie A nella quale c'erano dei fuoriclasse".

  • "IN ITALIA MANCANO I FUORICLASSE"

    "In Italia oggi mancano quei tre giocatori fuoriclasse che hanno tutte le Nazionali. Noi non abbiamo gli Yamal o i Musiala, abbiamo buonissimi giocatori. Mi piacciono Bastoni, Tonali, Barella, la nostra non è una squadra che può stare in quelle condizioni. Manca anche la leadership, noi l'ultima volta che abbiamo vinto avevamo Bonucci e Chiellini che mentalmente erano di un altro pianeta, oggi non c'è un punto di riferimento di quel livello".

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  • "OGGI UN CALCIO LENTO E NOIOSO"

    "Oggi c'è un regolamento folle, è troppo complicato per gli arbitri che hanno dimostrato di non essere capaci di applicarlo. Si fischia sempre di più, invece di fischiare sempre di meno e così il calcio è diventato per me sempre più lento e noioso".

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