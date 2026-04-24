Italia ancora fuori dai Mondiali, Nesta: "Mancano i fuoriclasse e i leader come Bonucci e Chiellini"

E' stato uno dei difensori italiani (e non solo) più forti di sempre, un campione che ha scritto pagine memorabili con le maglie di Lazio e Milan, oltre che con quella della Nazionale azzurra.

Alessandro Nesta oggi è un allenatore con esperienze maturate sulle panchine di Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, ma ovviamente non ha dimenticato i suoi trascorsi da calciatore.

Ne ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel corso di "Giorgia's Secret”, il formato ideato e condotto da Giorgia Rossi, nel corso del quale ha analizzato anche il momento che sta vivendo il calcio italiano.